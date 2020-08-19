После 40 лет уже поздно. В каком возрасте надо худеть

Американские учёные сделали любопытный вывод из наблюдений за пациентами с ожирением.

Встаём на весы, зажмуриваемся, открываем один глаз и никому не говорим, что там высветилось. Дальше берём сантиметровую ленту (или рулетку строительную, наконец) и измеряем рост. А теперь надо поделить вес на рост (в метрах) в квадрате. Например: 60 (кг) разделить на 1,7 (м) в квадрате. То, что получается, — это индекс массы тела. Если это число от 18,5 до 25 — всё нормально. 25 и больше — избыточный вес. От 30 — это уже ожирение.

Избыточный вес — это предожирение, то есть начальная стадия болезни, которая грозит переходом в более серьёзную Марият Мухина Диетолог, эксперт Роскачества

Недавно специалисты Всемирного банка подсчитали, что по состоянию на 2016 год в мире было больше двух миллиардов людей с лишним весом. Это без малого половина (44%) взрослого населения планеты. И втрое больше, чем было в 1975 году. По данным ВОЗ, речь идёт об 1,9 миллиарда жителей Земли старше 18 лет, в том числе о 650 миллионах людей не просто полных, а с ожирением. Более того, в мире ожирением страдают 40 с лишним миллионов детей.

Росстат сообщает, что лишний вес имеется у 62% взрослых россиян, а ещё у трети всех детей страны в возрасте от 3 до 13 лет. И у 15% подростков. Ну что же, догнали американцев — у них ведь тоже каждый третий ребёнок с полнотой. А диетологи меж тем предупреждают: у многих детей такая комплекция сохраняется и в зрелом возрасте.

Так вот. Как выяснили американские учёные, в США 12% людей из-за полноты умирают, не дожив до старости. Они провели исследование, которое охватило 24 тысячи человек в возрасте от 40 до 74 лет. За этими людьми наблюдали в течение 17 лет — с 1998 по 2015 год. При этом изначально было известно, сколько они весили в 25 лет, сколько за десять лет до начала исследования и, соответственно, сколько в начале исследования. Согласно опубликованной статье, это были люди с самой разной комплекцией и у них с годами фигура менялась по-разному: кто-то худел, кто-то полнел. Около пяти тысяч человек за время исследования умерли. Учёные проанализировали, как шли дела с индексом массы тела и у них, и у всех остальных.

И вот что получилось. Те, кто с 25 до 40 лет успел добиться перехода с уровня "ожирения" хотя бы до уровня "избыточный вес", умирают вполовину реже. Они на добрые 54% увеличивают свои шансы увидеть внуков. Беда в том, что таких счастливчиков оказалось меньше процента от всех испытуемых. Впрочем, как уже упоминалось, мы не знаем, сколько среди них было именно людей с ожирением. И тем не менее.

Учёные обратили особое внимание на этот промежуток — 25–40 лет. Анализ показал, что похудевшие позже на самом деле не продлевают себе этим жизнь. После 40 снижение веса уже грозит побочными проблемами. То есть, избавляясь от одних рисков, мы получаем другие. Диетолог Марият Мухина с этими выводами совершенно согласна.

Есть здравый смысл в том, что нужно снижать вес как можно раньше, и после сорока лет те соматические заболевания, которые являются осложнениями ожирения, становится сложно нивелировать и излечить. Если у вас уже износились суставы, вылезли межпозвоночные грыжи, то, даже если вы снизите вес, вам всё равно придётся рассматривать возможность замены сустава и операции на позвоночнике. Получается, что мы причину убрали, но последствия продолжаем дальше лечить Марият Мухина Диетолог, эксперт Роскачества

Как похудеть и не навредить здоровью?

Одна диета в большинстве случаев делу не помогает, заверила эксперт Роскачества. По её словам, существуют десятки всевозможных способов снижения веса — от массажа и инъекций озона до бариатрических операций (это, к примеру, установка бандажа на желудок). Диетолог подчеркнула, что для каждого человека методы похудения нужно подбирать индивидуально и заниматься этим должен врач.

При снижении веса нужно очень чётко контролировать свёртываемость крови, чтобы не было тромбозов, и гемоглобин. Необходимо знать изначальное состояние организма. Если у человека уже ожирение печени, то обязательно нужно поддерживать печень, потому что ей предстоит выполнять двойную работу: расщеплять жиры и справляться с токсинами Марият Мухина Диетолог, эксперт Роскачества

Откуда ожирение в 25 лет?

Давайте начнём с начала — с того, что мама кушала во время беременности. И думала, что это ничего не значит. Потом вспомним, как весело бывало купить детский обед в бургерной. "А мы пойдём туда снова в выходные?" Потом — про бабушкины пирожки. Про мамино вечное: "Доешь — потом пойдёшь". Все эти макароны бесконечные, пельмени. На ночь глядя.

Всё это, конечно, начинается из семьи, когда идёт поощрение сладким: "выучишь урок — дам тебе конфетку". Вообще в нашем менталитете очень многое направлено на то, чтобы у нас было упитанное телосложение. Богатырь — это объёмы, похудеть — от слова "худо" Марият Мухина Диетолог, эксперт Роскачества

И потом, раньше дети проводили своё детство на деревьях, а теперь они в зуме.

В эпоху соцсетей очень сложно заставить молодёжь двигаться, и эта гиподинамия приведёт к тому, что мы разрушим свой организм, уже будучи выпускниками школ. А сейчас появляется это онлайн-образование, которое просто смертельно, и отмена перемен тоже очень вредна, потому что дети на переменах бегают, общаются Марият Мухина Диетолог, эксперт Роскачества