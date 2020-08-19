В России запустился первый веб-кинотеатр Chill

Если быть точным, прямо сейчас на платформе Chill доступно более 200 единиц контента: веб-сериалы из США, Канады, Европы, Южной Кореи, Австралии, Бразилии и других стран. Среди них — известные европейские тайтлы, победители мировых веб-фестивалей и популярные российские проекты.

Порадует Chill пользователей и эксклюзивным контентом. Так, например, в веб-кинотеатре состоятся премьеры сериала Ян Гэ "Выйти нельзя остаться", комедийного шоу "Представители", фантастического сериала "Пиксельный разум" и не только.

— Мы видим запрос на новую форму смотрения. Люди хотят смотреть короткие видео во время поездки в метро или стоя в пробке. Это новый формат получения эмоций от кино, когда за пять-пятнадцать минут серии ты видишь полноценную историю. И это качественный художественный контент, — говорит генеральный продюсер сервиса Антон Калинкин.

Важной особенностью сервиса Chill является то, что пользователи могут не только потреблять чужой контент, но и загружать на платформу собственный. Успешным криэйторам создатели веб-кинотеатра обещают платить за просмотры.