Не стоит устраивать в политике "возрастной" шовинизм

В последнее время парламентские партии не баловали нас отчётными пресс-конференциями и прочими подобного рода мероприятиями. Это немного ирония, но, как правило, такие мероприятия проходили на соответствующих съездах и в партийной прессе, что делало их узконаправленными и достаточно формальными.

Фактическое вчерашнее приглашение к участию во внутрипартийной жизни "Новых людей" всего гражданского общества, а пресс-конференция обращена через медиа ко всему гражданскому обществу, интересующемуся политической деятельностью разных структур, — это, пожалуй, новелла.

С одной стороны, это смелый шаг для последнего времени, говорящий даже в какой-то степени о политической уверенности в себе. А с другой стороны — этот шаг говорит о том, что данная партийная структура берёт часть гражданского общества в союзники. Вернее, предлагает союзнические отношения. Я бы отметил, что это хороший политтехнологический ход.

"Новые люди" сумели выдвинуть, как они их назвали, претендентов в кандидаты в 12 регионах страны. Была выбрана совершенно корректная формулировка, потому что многие партийные структуры оперируют словом кандидаты, хотя таковыми считаются лишь зарегистрированные в таком статусе персоны. Претенденты в кандидаты — это корректная формулировка. Она свидетельствует о том, что люди чётко понимают своё положение в политическом пространстве сейчас и адекватно воспринимают действительность.

Как кандидаты от партии успешно зарегистрировались ¾ от заявленного числа претендентов, это неплохой результат. Тем более что молодость — это не порок и не грех. Эксперты давно говорят о том, что периодически нужно менять не сам бренд, а его содержание. Бренд нуждается в обновлении, это знает любой маркетолог. Нынешние партийные бренды фактически забронзовели. Они малоподвижны и, соответственно, больше теряют, чем приобретают новых избирателей.

При этом они используют административный ресурс в качестве компенсаторного механизма. То есть, обретая доступ к определённым ресурсам, которые позволяют им либо принуждать, либо рекрутировать новых избирателей, они пользуются такими ресурсами в полной мере. Это печально, потому что к политике этот процесс не имеет никакого отношения.

"Новые люди" же, используя традиционные механизмы и одновременно являясь молодой развивающейся структурой, получают конкурентные преимущества. Потому что люди чувствуют, где идёт собственно политический процесс, а где его либо нет, либо его пытаются подменить административным ресурсом или политтехнологиями в чистом виде.

На пресс-конференции говорили также о том, что для новых партий усилиями партий-тяжеловесов "окно возможностей превращается в форточку". Исторический опыт показывает, что в итоге события и люди иногда выносят всю стену. Подобные операции обычно заканчиваются плохо для всей политической конструкции, поэтому я бы не рекомендовал "превращать окна в форточки".

Кстати, в научной среде мы часто сталкиваемся с так называемым возрастным шовинизмом. Когда старый профессор начинает "гнобить" молодого учёного, потому что понимает, что растёт очень интересный конкурент. И, пользуясь своим статусом, положением или авторитетом, профессор пытается создать для себя определённые конкурентные преимущества, не имея на них ни оснований, ни прав. За такими вещами, конечно, нужно следить очень тщательно, иначе мы рискуем оказаться без молодых специалистов, свежих идей и прорывных технологий.

В советское время мы уже получили достаточный опыт в этом направлении, и повторять его — это наступать на грабли. Молодым проектам часто предлагаются экстремальные условия, разные форс-мажорные обстоятельства: например, отказ в регистрации под надуманными предлогами и т.п., чтобы они в какой-то степени доказали свою конкурентоспособность. Мне кажется, с "Новыми людьми" как раз последний случай. Председатель партии не стал жаловаться, он сказал — ну хорошо, значит, поработаем с этой реальностью. Я думаю, что это позиция бойца. И это хорошо.

Возрастные, предлагающие очень странные идеи Жириновский и Зюганов выжигают вокруг себя политическое поле. У власти актуальна тема о том, чтобы эти корифеи нашей политической жизни не создавали для себя условий, при которых они имеют возможность действовать такими, мягко говоря, неморальными, неэтичными методами, пользуясь своим политическим весом, авторитетом.

Наверное, здорово бросать щенка в воду, чтобы он учился плавать, но если на этого щенка сверху бросить ещё какую-нибудь собачку, то он просто утонет. Это, к слову, неоднократно случалось с партиями 7–10 лет назад. Поэтому создание искусственных преград на пути политического развития — это тупиковый путь. В конце концов у нас просядет среднее звено и некому будет развивать политическую жизнь вообще, останутся только одни старики, останется молодёжь — жадная, голодная, которая будет этих стариков подвергать остракизму. Между тем обычно политическая жизнь страны держится на плечах крепких середнячков, то есть состоявшихся людей, обладающих политическим мышлением и, главное, готовых реализовать основные положения своих программ.