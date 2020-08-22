Так хочется спать, что возникает бизнес-идея. Когда полезен недосып

Оказывается, если всю ночь будить человека ежечасно и задавать ему вопросы о делах и планах на будущее, к утру можно изменить его жизнь.

Вы заметили, что у многих знаменитых, успешных — каждый в своём деле — людей имеются некие психологические проблемы? К примеру, есть мнение, что у Альберта Эйнштейна был синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — довольно известное расстройство, которое сейчас модно подозревать у каждого второго ребёнка. Оно заключается в том, что человеку трудно сконцентрироваться, доделать начатое, покончить со всеми мелкими деталями, при этом он импульсивен и не может долго сидеть на месте. Такую проблему приписывают не только детям-непоседам, но и многим взрослым и состоявшимся людям: Генри Форду, Уолту Диснею, Биллу Гейтсу...

Учёные убеждены: с одной стороны, это усложняет человеку жизнь, а с другой — именно это и делает его креативным.

Но, как выяснилось, необязательно иметь прямо-таки подтверждённый диагноз, чтобы найти выход творческим и предпринимательским способностям. Достаточно иметь склонность к СДВГ, "СДВГ-тенденцию". И её можно спровоцировать — если плохо спать.

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Учёные провели несколько экспериментов. Сначала они опросили около 350 человек на тему их возможной предрасположенности к СДВГ. Вопросы были, например, такие: как часто у вас возникают проблемы с завершением мелких деталей проекта после того, как сложные его части выполнены? Или как часто у вас возникают трудности с наведением порядка, когда вам нужно выполнить задачу, требующую организации? Кроме того, учёные интересовались намерениями открыть собственное дело или начать какой-то новый проект в ближайшие годы.

После этого респондентов разделили на две группы. Одной из них позволили нормально выспаться, а наутро пройти ещё один похожий опрос. А вторую группу ночью будили каждый час, чтобы задать те же вопросы.

Далее устроили ещё три теста — каждый раз с разными людьми. Одних спрашивали о планах и стремлениях к успеху в бизнесе, других — о принятии решений. А ещё одну группу респондентов собрали из 176 практикующих предпринимателей, у которых в среднем по два собственных дела и за плечами по семь лет работы на себя. И всех этих людей дополнительно расспрашивали о том, как они высыпаются и случаются ли у них какие-то "СДВГ-тенденции".

Что же выяснилось? Во-первых, те люди, которым всю ночь спать не давали, продемонстрировали куда большую мотивацию к своему продвижению в бизнесе. Из их ответов намного чаще следует, что у них есть цель и они намерены действовать.

Наши результаты показывают, что нарушенный сон может помочь подтолкнуть людей к реализации своих предпринимательских идей, а не к продолжению их размышлений Брайан Гуниа Соавтор исследования

Все остальные тесты привели к такому же результату: проблемы со сном приводят к "СДВГ-тенденциям", а эти похожие на СДВГ проявления стимулируют предпринимательскую активность.

Тут, правда, есть неувязка. Что-то незаметно в огромных офисах и вагонах метро ни одного Илона Маска, не говоря уже о Николе Тесле. Просто невыспавшиеся люди, которые иногда живут только одной идеей — пережить этот день.