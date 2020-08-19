Капитализация Apple достигла $2 триллионов. Это очередной рекорд компании

Капитализация Apple достигла $2 триллионов. Об этом сообщает CNBC.
Стоимость одной акции составила $467. Apple — первая американская компания, достигшая такого уровня капитализации.
Акции компании подскочили после публикации последнего квартального отчёта. Apple сообщила о рекордной выручке за третий квартал 2020 года — $59,7 млрд, что на 11% больше, чем годом ранее.
За последний год акции компании выросли в цене почти на 60%. До неё уровня капитализации в $2 триллиона достигала только энергетическая компания Saudi Aramco.
Apple также становилась первой американской компанией с капитализацией в $1 триллион в августе 2018 года. Акции компании на некоторое время превысили в стоимости $207,04 за штуку.