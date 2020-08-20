В Тулуне завершается строительство детской поликлиники

Это не первая инициатива фонда по развитию медицинской инфраструктуры региона. В этом году "Вольное дело" активно помогает медикам бороться с распространением коронавирусной инфекции. Фонд одним из первых откликнулся на нехватку средств индивидуальной защиты в регионе и закупил несколько партий респираторов, защитных масок, халатов, перчаток и изолирующих костюмов для больниц. Всего медицинские учреждения Иркутской области получили от фонда более 450 000 СИЗ.

Фото © Администрация города Тулун 1 / 3

Ранее фонд передал медицинским учреждениям Иркутской области четыре автомобиля скорой помощи. Машины произведены на Горьковском автомобильном заводе в 2020 году, обладают повышенной проходимостью и оснащены полным комплектом современного медицинского оборудования, а также системой связи, позволяющей работать в отдалённых районах. Новые скорые работают в Иркутске, Шелехове, Братске и Тайшете. В этих автомобилях можно перевозить пациентов различной степени тяжести — от средней до крайне тяжёлой, проводить мониторинг состояния и интенсивную терапию до момента госпитализации. Кстати, в 2019 году фонд передал две машины скорой медицинской помощи больнице пострадавшего от наводнения Тулуна.