Аттракцион в виде километровой горки вышел из-под контроля, в результате чего погиб один человек

Китайские СМИ активно обсуждают инцидент, который произошёл в среду днём на аттракционе в долине Хугу. Из-за прошедшего проливного дождя сцепление с поверхностью на стеклянной горке длиной 986 метров стало меньше. Скользя, посетители всё больше и больше набирали скорость. В конечном итоге они с огромной силой начали сталкиваться друг с другом.

Видео © Weibo

Руководство аттракциона заявило, что в результате инцидента погиб один человек. Также несколько посетителей получили серьёзные травмы, но их тут же доставили в ближайшую больницу, пишет Daily Mail. Сейчас их состояние стабильно. Точное количество пострадавших не сообщается.

После инцидента власти округа бросили <...> все силы на проведение спасательных работ и лечение, а также создали группу для дальнейшего расследования причины столкновения. Наша компания приносит свои глубокие извинения и прилагает все усилия, чтобы справиться с последствиями аварии Официальное заявление Министерства туризма и культуры озера Ляонин Хуэйлун

Кадры из видео © Weibo

Однако большинство людей уверены: компания поздно приносит извинения, ведь они изначально не побеспокоились о безопасности своих клиентов. На кадрах из их рекламного ролика видно, как посетители горки катятся без какой-либо защиты.

Видео © Weibo