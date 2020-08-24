Фитнес-трекер или смарт-часы? Как выбрать оптимальный гаджет

Носимые устройства стремительно набирают популярность. Это полезный аппарат для мониторинга физической активности, стильный аксессуар или просто интересная штука с удивляющими возможностями. Они бывают двух видов: фитнес-трекер или смарт-часы. Причём по набору возможностей и задачам устройства отличаются.
Фитнес-браслеты
Самые доступные — носимые устройства. Они стремительно набирают популярность как раз за счёт цены и привлекательных возможностей.
Со временем они становятся незаменимым аксессуаром. В отличие от телефонов, с браслетами мы почти не расстаёмся, они всегда на запястье — так вы не пропустите звонок или важное уведомление. Давайте поподробнее о том, что они предлагают.
Данные о здоровье
Прежде всего трекер мониторит вашу физическую активность — считает шаги или калории.
Также в нём предусматриваются различные режимы тренировок: ходьба, бег, езда на велосипеде и прочее. Они могут активироваться автоматически или вручную.
Мониторинг сна может отличаться в зависимости от модели. Анализ бывает обычным и расширенным. В первом случае аксессуар просто показывает время сна. Во втором — его стадии и качество. На основе этих данных работает умный будильник — система определит лучшее время для пробуждения, и вы проснётесь бодрым.
Фото © Xiaomi
Уведомления
Фитнес-трекеры дублируют все уведомления, приходящие вам на смартфон. Текст виден полностью — проскролльте, и вы увидите всё его содержимое.
Причём разработчики предусматривают защиту от утечки данных. Если трекер снят с руки, показ уведомлений блокируется, их никто не увидит.
Есть и другие фишки — вроде режима "Не беспокоить". С ним в определённые промежутки времени уведомления отображаться не будут. Их можно задать в приложении для трекера, а можно синхронизировать со смартфоном, если вы используете в нём этот режим.
Фото © Samsung
Более редкая возможность — ответ на сообщение шаблоном. Вводите его в системе, выбираете один и отправляете при получении сообщения в мессенджеры. Функция есть в Samsung Galaxy Fit, в Xiaomi Mi Band и Huawei Band такого нет.
Управление музыкой
Одна из страниц интерфейса фитнес-трекера — плеер. Это альтернатива сенсорам удалённого управления на наушниках и цифровому плееру в смартфоне. Понравится вам, если у наушников нет пульта управления.
Возможности плеера в фитнес-трекере: показ названия и альбома текущей композиции, включение/отключение трека, выбор следующей/предыдущей композиции, настройка громкости.
NFC
Забудьте о смартфонах с NFC, платите часами. Обзор Galaxy Watch Active 2Samsung выпустила второе поколение смарт-часов линейки Active. С их помощью можно следить за своей физической активностью и удалённо управлять смартфоном. Лайф протестировал аксессуар и разобрался, есть ли смысл брать его вместо Apple Watch.
Важно: наличие NFC-модуля — не гарантия работы бесконтактных платежей. Ситуация хорошо знакома пользователям Xiaomi Mi Band 3 NFC. Одного чипа мало, нужна ещё и поддержка Google Pay.
Она появилась только в Mi Smart Band 4 NFC летом этого года. Из носимой электроники бесконтактные платежи доступны в следующих моделях: Apple Watch, смарт-часы на WearOS и фитнес-трекеры, у которых производители прямо указывают их поддержку.
Смарт-часы
Фото © Apple
Они умнее фитнес-трекеров?
Да. Все вышеперечисленные возможности фитнес-трекеров добавлены и в умные часы. Смарт-часы — аксессуар с большим набором возможностей и ценой.
Перечисленные ниже возможности не встречаются в фитнес-трекерах. Выбирая смарт-часы, вы будете доплачивать именно за них.
GPS
С этим датчиком часы собирают данные о вашем перемещении самостоятельно, а не копируют их из смартфона. Вы можете не брать телефон на пробежку и не утяжелять карман, чтобы узнать в приложении маршрут. Смарт-часы сделают всё сами.
Благодаря спутниковой системе навигации аксессуар точно определит скорость и маршрут во время бега или езды на велосипеде.
GPS включается и отключается автоматически. Когда смартфон рядом, часы используют его датчик для экономии заряда, GPS многократно увеличивает расход энергии. Когда мобильного устройства поблизости нет, аппарат активирует свой датчик. Среди фитнес-трекеров такой возможности нет почти ни у кого.
Приём вызовов
Дорогие AirPods лучше дешёвых Mi Band. Секрет успеха Apple и неудачи XiaomiApple лидирует по числу продаж и доле рынка в сегменте носимой электроники. При этом таких устройств у компании мало и они дорогие. Тем не менее бренду удаётся с отрывом опережать конкурентов. Рассказываем как.
Максимум, что могут смарт-часы в этом плане, — полная автономность. К Apple Watch подключается eSIM, и аксессуар работает как полноценный смартфон, обеспечивая вас сотовой связью и интернетом в LTE.
В России виртуальные сим-карты только начали развиваться, поэтому пока часы работают строго в связке со смартфоном. Впрочем, даже так вам не всегда придётся доставать его, чтобы принять вызов.
В современные часы, даже бюджетные, встраивают динамик и микрофон. Вы сможете ответить на входящий вызов с аксессуара, если смартфон поблизости. Или слушать собеседника через наушники, а принять звонок с часов.
ЭКГ
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В 2018 году Apple Watch Series 4 удивили новой возможностью — полноценной ЭКГ. Конкуренты, что логично, последовали за компанией из Купертино — в 2020 году эту функцию получили Galaxy Watch3.
ЭКГ — привлекательная возможность. В Сети полно историй, как Apple Watch или другие носимые девайсы спасали жизни, уведомляя об аномальном сердцебиении. Как следствие, люди вовремя обращались к врачам и начинали борьбу с болезнью на ранних этапах.
Впрочем, профессионалы не доверяют этой возможности. Доктор медицинских наук, профессор профилактической кардиологии из Университета Мичигана Венкатеш Мурти утверждает, что около 90% "тревожных сигналов" устройства у пользователей младших возрастных групп представляют собой ложную тревогу. Как следствие, это приведёт к назначению лечения, когда в этом нет необходимости.
Распознавание падения
Ещё одна фишка для мониторинга здоровья. Часы определят падение и отследят, как быстро пользователь встанет. Если он лежит длительное время, аппарат отправит уведомление близким или в скорую помощь.
Впервые фишка появилась в Apple Watch Series 4 в 2018 году. Далее её стали добавлять конкуренты. Подобная возможность есть в Samsung Galaxy Watch3. Это функция SOS. Она автоматически активируется при падении и неподвижности в течение минуты. В течение часа ваше местоположение будет доступно вашим экстренным номерам.
Что выбрать: фитнес-браслет или смарт-часы?
Простейший алгоритм: при минимальных запросах достаточно фитнес-трекера, при максимальных нужны часы.
Если бюджет ограничен, вполне можно взять фитнес-трекер. Вы получите минимум, который способны предложить носимые устройства. Браслет стоит от двух до пяти тысяч рублей.
Смарт-часы — идеальный вариант, если вам нужна максимальная функциональность. Они соберут больше данных о вашей физической активности и предложат больше возможностей. Если вам нужно как можно больше данных о здоровье и уведомление о падении, это тоже оптимальный выбор.
Причём речь идёт о флагманских моделях вроде Apple Watch Series 5 и Samsung Galaxy Watch3. У условных бюджетных Huawei Watch 2 набор возможностей близок к тем, что предлагают фитнес-трекеры. По цене часы делятся на три типа: бюджетные, средний класс и флагманы.
Расставьте приоритеты и определитесь, что вы хотите получить от носимого девайса. Тогда выбор между смарт-часами и фитнес-браслетом будет очевидным.