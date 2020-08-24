Фитнес-трекер или смарт-часы? Как выбрать оптимальный гаджет

Носимые устройства стремительно набирают популярность. Это полезный аппарат для мониторинга физической активности, стильный аксессуар или просто интересная штука с удивляющими возможностями. Они бывают двух видов: фитнес-трекер или смарт-часы. Причём по набору возможностей и задачам устройства отличаются.

Фитнес-браслеты

Самые доступные — носимые устройства. Они стремительно набирают популярность как раз за счёт цены и привлекательных возможностей.

Со временем они становятся незаменимым аксессуаром. В отличие от телефонов, с браслетами мы почти не расстаёмся, они всегда на запястье — так вы не пропустите звонок или важное уведомление. Давайте поподробнее о том, что они предлагают.

Данные о здоровье

Прежде всего трекер мониторит вашу физическую активность — считает шаги или калории.

Также в нём предусматриваются различные режимы тренировок: ходьба, бег, езда на велосипеде и прочее. Они могут активироваться автоматически или вручную.

Мониторинг сна может отличаться в зависимости от модели. Анализ бывает обычным и расширенным. В первом случае аксессуар просто показывает время сна. Во втором — его стадии и качество. На основе этих данных работает умный будильник — система определит лучшее время для пробуждения, и вы проснётесь бодрым.

Фото © Xiaomi

Уведомления

Фитнес-трекеры дублируют все уведомления, приходящие вам на смартфон. Текст виден полностью — проскролльте, и вы увидите всё его содержимое.

Причём разработчики предусматривают защиту от утечки данных. Если трекер снят с руки, показ уведомлений блокируется, их никто не увидит.

Есть и другие фишки — вроде режима "Не беспокоить". С ним в определённые промежутки времени уведомления отображаться не будут. Их можно задать в приложении для трекера, а можно синхронизировать со смартфоном, если вы используете в нём этот режим.

Фото © Samsung

Более редкая возможность — ответ на сообщение шаблоном. Вводите его в системе, выбираете один и отправляете при получении сообщения в мессенджеры. Функция есть в Samsung Galaxy Fit, в Xiaomi Mi Band и Huawei Band такого нет.

Управление музыкой

Одна из страниц интерфейса фитнес-трекера — плеер. Это альтернатива сенсорам удалённого управления на наушниках и цифровому плееру в смартфоне. Понравится вам, если у наушников нет пульта управления.

Возможности плеера в фитнес-трекере: показ названия и альбома текущей композиции, включение/отключение трека, выбор следующей/предыдущей композиции, настройка громкости.

NFC

Важно: наличие NFC-модуля — не гарантия работы бесконтактных платежей. Ситуация хорошо знакома пользователям Xiaomi Mi Band 3 NFC. Одного чипа мало, нужна ещё и поддержка Google Pay.

Она появилась только в Mi Smart Band 4 NFC летом этого года. Из носимой электроники бесконтактные платежи доступны в следующих моделях: Apple Watch, смарт-часы на WearOS и фитнес-трекеры, у которых производители прямо указывают их поддержку.

Смарт-часы

Фото © Apple

Они умнее фитнес-трекеров?

Да. Все вышеперечисленные возможности фитнес-трекеров добавлены и в умные часы. Смарт-часы — аксессуар с большим набором возможностей и ценой.

Перечисленные ниже возможности не встречаются в фитнес-трекерах. Выбирая смарт-часы, вы будете доплачивать именно за них.

GPS

С этим датчиком часы собирают данные о вашем перемещении самостоятельно, а не копируют их из смартфона. Вы можете не брать телефон на пробежку и не утяжелять карман, чтобы узнать в приложении маршрут. Смарт-часы сделают всё сами.

Благодаря спутниковой системе навигации аксессуар точно определит скорость и маршрут во время бега или езды на велосипеде.

GPS включается и отключается автоматически. Когда смартфон рядом, часы используют его датчик для экономии заряда, GPS многократно увеличивает расход энергии. Когда мобильного устройства поблизости нет, аппарат активирует свой датчик. Среди фитнес-трекеров такой возможности нет почти ни у кого.

Приём вызовов

Максимум, что могут смарт-часы в этом плане, — полная автономность. К Apple Watch подключается eSIM, и аксессуар работает как полноценный смартфон, обеспечивая вас сотовой связью и интернетом в LTE.

В России виртуальные сим-карты только начали развиваться, поэтому пока часы работают строго в связке со смартфоном. Впрочем, даже так вам не всегда придётся доставать его, чтобы принять вызов.

В современные часы, даже бюджетные, встраивают динамик и микрофон. Вы сможете ответить на входящий вызов с аксессуара, если смартфон поблизости. Или слушать собеседника через наушники, а принять звонок с часов.

ЭКГ

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В 2018 году Apple Watch Series 4 удивили новой возможностью — полноценной ЭКГ. Конкуренты, что логично, последовали за компанией из Купертино — в 2020 году эту функцию получили Galaxy Watch3.

ЭКГ — привлекательная возможность. В Сети полно историй, как Apple Watch или другие носимые девайсы спасали жизни, уведомляя об аномальном сердцебиении. Как следствие, люди вовремя обращались к врачам и начинали борьбу с болезнью на ранних этапах.

Впрочем, профессионалы не доверяют этой возможности. Доктор медицинских наук, профессор профилактической кардиологии из Университета Мичигана Венкатеш Мурти утверждает, что около 90% "тревожных сигналов" устройства у пользователей младших возрастных групп представляют собой ложную тревогу. Как следствие, это приведёт к назначению лечения, когда в этом нет необходимости.

Распознавание падения

Ещё одна фишка для мониторинга здоровья. Часы определят падение и отследят, как быстро пользователь встанет. Если он лежит длительное время, аппарат отправит уведомление близким или в скорую помощь.

Впервые фишка появилась в Apple Watch Series 4 в 2018 году. Далее её стали добавлять конкуренты. Подобная возможность есть в Samsung Galaxy Watch3. Это функция SOS. Она автоматически активируется при падении и неподвижности в течение минуты. В течение часа ваше местоположение будет доступно вашим экстренным номерам.

Что выбрать: фитнес-браслет или смарт-часы?

Простейший алгоритм: при минимальных запросах достаточно фитнес-трекера, при максимальных нужны часы.

Если бюджет ограничен, вполне можно взять фитнес-трекер. Вы получите минимум, который способны предложить носимые устройства. Браслет стоит от двух до пяти тысяч рублей.

Смарт-часы — идеальный вариант, если вам нужна максимальная функциональность. Они соберут больше данных о вашей физической активности и предложат больше возможностей. Если вам нужно как можно больше данных о здоровье и уведомление о падении, это тоже оптимальный выбор.

Причём речь идёт о флагманских моделях вроде Apple Watch Series 5 и Samsung Galaxy Watch3. У условных бюджетных Huawei Watch 2 набор возможностей близок к тем, что предлагают фитнес-трекеры. По цене часы делятся на три типа: бюджетные, средний класс и флагманы.