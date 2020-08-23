Большая трагедия маленького человека. Что стало с 8-летним мальчиком из Пятигорска, который весил 80 кг

Мы привыкли ругать соцсети за то, что они плохо влияют на наших детей, развращают, отвлекают от полезных дел, мешают учиться и вообще негативно влияют на социализацию подростков. Всё это имеет место быть и подкрепляется резонными доводами, но именно поэтому истории, когда блогосфера достигает позитивного результата, нуждаются в том, чтобы о них говорили.

Большой мальчик

В 2017 году история 7-летнего мальчика из Пятигорска по имени Ярослав Мохов потрясла всю страну. Ребёнок весил 76 кг и обратился за помощью в программу "Пусть говорят". Ему диагностировали ожирение третьей степени, но понять, почему он так стремительно набирает вес, эксперты в студии не смогли.

Фото © Кадр из видео Youtube / Пусть говорят

У мальчика тяжёлая судьба во всех смыслах. Родители часто выпивали, и доходило до рукоприкладства. В итоге отец ушёл из семьи, и воспитывать ребёнка стали мама с бабушкой. Глава семьи был уверен, что это они раскормили пацана, а они эти обвинения отрицали и утверждали, что всему виной эгоизм отца, который уделяет сыну недостаточно внимания. Искать виноватого, конечно, нужно, но поможет ли это Ярославу?

Тишина после эфира

Фото © Из личного архива

Выпуск про "большого мальчика" стал одним из самых рейтинговых за всю историю программы. Андрей Малахов уже давно не работает на Первом канале, а вот чем закончилась история Ярика Мохова, мало кого интересовало после того, как PR-страсти утихли. Лайфу удалось выяснить, что уже через год Ярослав весил 80 кг, и казалось, что даже национальное телевидение не способно помочь справиться с такой проблемой.

Соцсети

Фото © Кадр из видео Youtube / Пусть говорят

Но в дело вмешались те самые социальные сети, вернее, отдельные их представители, которые сумели привлечь ресурсы. Популярная в бьюти-индустрии бизнесвумен Елена Темиргалиева ещё в студии пообещала помочь мальчику и организовала для него оздоровительные процедуры в одном из самых дорогих и качественных СПА-центров России — в Казани. По её же признанию, моментальных результатов достичь за такой короткий срок не удалось.

Фото © из личного архива

Я его отправила в Казань, он пробыл там три недели. Но, к моему сожалению, результаты не были впечатляющими, он немного скинул. О дальнейшей его судьбе я не знаю Елена Темиргалиева Бизнесвумен

Одна судьба

Лайфу удалось выяснить, что после этого за Ярослава взялся блогер Дмитрий Майер. Он сам когда-то страдал ожирением, но сумел взять себя в руки и довести своё тело до идеального состояния. Сейчас он неплохо зарабатывает, вдохновляя своих подписчиков собственным примером.

Фото © Instagram / bloggmayer

История Ярика очень похожа на мою. Я тоже, как и он, воспитывался и рос без отца и страдал от лишних килограммов. Даже внешне он похож на меня в детстве Дмитрий Майер Блогер

Фото: https://www.instagram.com/p/BtKsbcwAdDs/

Рацион и режим

Фото © Instagram / bloggmayer

Дмитрий рассказал, что он плотно взялся за Ярослава, и уже через три месяца им удалось достичь впечатляющих результатов. Почти 20 кг как ни бывало, но этого мало. Майер поставил цель дойти до 45 кг. Для этого он вместе с мамой Ярика следит за его диетой, которая подразумевает отказ от сладкого, жирного и жареного. Блогер записал мальчика в спортзал, и они вместе стали ходить в бассейн. Он не отказался от сладкого, но позволяет себе его только два раза в неделю — не более двух конфет и не позднее полудня.

Фото © instagram / bloggmayer

Утром он кушает кашу, в обед — овощи, мясо или котлеты, обязательно приготовленные на пару, в качестве перекуса — салатики из яблока, моркови без сахара, соли. Надо отдать должное Ярославу: он сам прекрасно понимает, что ему необходимо худеть, и старается сделать всё для этого. Поэтому мне с ним очень легко Бабушка Ярослава Мохова