Тамбовский психоз. Почему 17-летний подросток зарубил своего отца, сестру и бабушку

21-летнего жителя тамбовского посёлка Сосновка, который устроил кровавую бойню в январе 2017 года, признали невменяемым.

В комнате для допросов находятся несколько взрослых и один подросток. Все взгляды устремлены на этого щуплого темноволосого юношу, монотонным голосом рассказывающего историю, от которой одной из женщин становится плохо. Это его учительница. Она обязана присутствовать на допросе, потому что её ученику ещё нет 18 лет. Пока педагога приводят в чувство, сутулый школьник смотрит в одну точку на полу стеклянными глазами и не оборачивается в её сторону, будто ничего не происходит. Но вот женщина приходит в себя, следователь произносит: "Говори", — и рассказ продолжается. Он жуткий не только по сути, но и по тому, каким тоном идёт повествование: в голосе молодого человека нет никаких эмоций.

Шаг в бездну

Фото © Tambov.sledcom.ru

В январе 2017 года 17-летний Александр Киреев ранним утром взял топор и по очереди зарубил насмерть своего 43-летнего отца, 14-летнюю сестру и 67-летнюю бабушку. Это произошло через три года после смерти его мамы, но едва ли причина в этом или только в этом. Жизнь гораздо сложнее. Это история о том, как ребёнок, оказавшись один на один с собой, ищет выход, но в силу разных причин оказывается на краю пропасти. Шаг в бездну происходит уже неосознанно. Наверное, поэтому психиатры Института им. Сербского признали Киреева невменяемым.

Ритуал

Фото из личного архива родственников

Трагедия произошла под Тамбовом, в посёлке Сосновка. Преступление поражает своей жестокостью настолько, что даже родственники вначале не верили в то, что 17-летний Саша мог совершить подобное. Многие тогда считали, что силовики таким образом пытаются сделать из подростка козла отпущения. Но это первая реакция — шок. Задержанный показывает, где спрятал топор, и рассказывает другие детали бойни, которую устроил под утро 14 января 2017 года. Его проверяют на наркотики и алкоголь, но экспертиза показывает, что он чист. Так появляются версии о том, что школьник через соцсети связался с сомнительным сообществом типа "Синего кита" и на почве увлечения сатанизмом совершил страшный ритуал. Мог ли кто-то руководить молодым человеком? Сам он уходит от прямого ответа на этот вопрос...

Тёмная сторона

И действительно, на его странице в ВК есть сомнительные публикации. Он был подписан на сообщества, исповедующие различные опасные культы, его никнейм в Skype — Deicide ("богоубийство"), в ВК — Каин (библейский персонаж, совершивший братоубийство). По словам родственников, они обратили внимание следователей на эти факты, вначале их даже приняли во внимание, но после того, как Александру был поставлен диагноз "просоночное состояние", всё это перестало иметь значение для правоохранительных органов. В судебной психиатрии такое заболевание означает невменяемость.

Точка отсчёта

Фото из личного архива родственников

Мама Александра умерла от рака в 2014 году. Борьба за жизнь давалась тяжело всей семье. Елена Киреева мучилась от сильных болей, и в каком-то смысле слова её сына, сказанные им после похорон, справедливы. "Она хотя бы перестала мучиться", — произнёс тогда Александр. Отец держался достойно. Детей не бросил, к алкоголю всегда был равнодушен и после утраты не искал на дне бутылки утешения. Шло время, и он даже встретил женщину. Думал о том, чтобы переехать к ней в Санкт-Петербург, но решил остаться в Сосновке — бабушке с двумя внуками-подростками было бы слишком тяжело.

Саморазрушение

Фото из личного архива родственников

Но чего-то не хватило... Виктор, по рассказам близких, всегда был сдержан в эмоциях. Как, впрочем, большинство мужчин. Семья была дружная, благополучная, но не в характере отца было жаловаться на жизнь, на проблемы. Мужчина держал эмоции при себе, и сын был таким же. По словам друзей Саши, после смерти мамы он почти не изменился, но в его лексиконе появился "чёрный юмор". Мог ли отец разглядеть в поведении парня что-то, что грозило привести к катастрофе? Вопрос риторический. Да и специалистов, которые могли бы оказать профессиональную психологическую помощь, в Сосновке просто не было. Найти тех, кто мог манипулировать юношей через соцсети, тоже практически невозможно.

Фото из личного архива родственников

Можно ли было избежать трагедии, контролируя каждый шаг ребёнка? Вряд ли. Запрет только усилил бы желание нарушать границы, а как это сделать технически — современные подростки знают лучше своих родителей. Даже взрослые не справляются с давлением и потоками информации, которые льются на нас сегодня со всех сторон, чего уж говорить о детской психике... Понимает ли Александр Киреев, что натворил? Да, хоть и говорит, что помнит всё как в тумане. Раскаивается ли он? Да, и это медицинский факт: у него на этом фоне сейчас тяжелейшая депрессия. Ему 21 год. Когда он выйдет из психиатрической больницы — неизвестно. Ему есть где жить, но как?.. Никто, кроме него самого, не знает.

Надлом

Фото из личного архива родственников

Так всё же где и когда произошёл надлом? В какой момент Саша перестал быть собой и сделал шаг в эту страшную бездну? Чего ему не хватило?.. Это вопросы, которые каждый родитель должен задать себе сам прямо сейчас. Истории про игру "Синий кит", сатанизм, неблагополучие семьи (в некоторых СМИ семью Киреевых описывали именно так, но эта информация оказалась домыслом журналистов), влияние социальных сетей — всё это не что иное, как попытка найти ответ на вопрос, кто виноват. Вероятно, самым правильным было бы осторожно предположить, что одной причины тут нет. Разумеется, точкой отсчёта стала смерть матери. Именно в этот момент боль утраты, обида и страх, чувство вины и одиночества должны выходить наружу. Александр должен был рассказать о своих чувствах, но он не смог. В голове подростка всё это переродилось в зло и агрессию, которые уничтожили вначале его самого, а затем и самых близких ему людей.