Тело мастера боится. Что стало с пластическим хирургом Нугаевым и его клиентками, которых он правил

В мае 2017 года на всю страну прогремела история семи девушек, которых якобы изуродовал пластический хирург. Против Тимура Нугаева в Сети развязалась настоящая война, в ходе которой он получил прозвище Хирург Руки-Ножницы. Что стало с его клиентками и удалось ли им доказать, что они стали жертвами пластических операций? Как сложилась судьба самого Нугаева? Ответы на эти вопросы заставляют задуматься о том, что красота требует не просто жертв, но ещё и пиара, карьеры и умения вовремя замолчать.

Тимур Нугаев оказался в центре громкого скандала три года назад. На национальном телевидении выступила блогер Анастасия Шпагина, которая заявила, что "в результате непрофессиональных действий Нугаева её нос был деформирован и перестал дышать". Девушку поддержала миллионная армия её подписчиков. Также к обвинениям присоединились ещё несколько девушек, которые ведут активную публичную жизнь. Дело дошло до Следственного комитета и суда, но почему-то все участники этого шумного процесса вдруг исчезли с радаров федерального ТВ.

К тому времени это был не единственный скандал, связанный с Нугаевым. В начале 2017 года Лайф первым сообщил о том, что на него подала в суд недовольная клиентка из Москвы. Она заявила, что после операции её груди стали заметно непропорциональными — правая получилась значительно больше левой. В интервью Лайфу Нугаев тогда заявил, что девушка виновата сама, так как не обратилась вовремя в клинику со своей проблемой. Ей было предложено приехать в клинику в Санкт-Петербурге на лечение, но она, по словам Нугаева, отказалась и лечилась самостоятельно.

В эфире!

Кадр из видео © YouTube / Anastasiya Shpagina

У 26-летней блогерши Насти Шпагиной два миллиона подписчиков в "Инстаграме" и 3,3 миллиона на "Ютубе". Девушка рассказывает о том, как нужно накладывать макияж, превращается в популярных в школьной среде персонажей и рассказывает о товарах из магазина AliExpress. Живёт Настя в Одессе, и только за просмотры её роликов Google выплачивает ей до 40 тысяч долларов в год (почти три миллиона рублей по текущему курсу). Прибавьте к этому нативную рекламу и доходы от рекламных постов в "Инстаграме" — и вы поймёте, что девушка не бедствует. Именно она первой заявила, что сделала пластическую операцию на носу у Тимура Нугаева. Результат ей нравился ровно месяц, а затем начались проблемы. Хрящ с правой стороны впал внутрь, нос перестал дышать, ноздри стали асимметричными. Шпагина попыталась добиться корректирующей операции за счёт клиники, где работал Нугаев, но ей отказали, и тогда она выступила публично. Вскоре ей стали поступать угрозы, скандал начал набирать обороты, и апофеозом его стал выпуск "Пусть говорят" на Первом канале.

Кадр из видео © YouTube / Пусть говорят

Обвинения

Во время программы Настя заявила, что ей угрожают. К её обвинениям присоединились другие девушки, которые также ведут блоги и для которых их внешность — часть бизнеса. Нугаев присутствовал в студии, но все обвинения отверг, заявив, что 30% всех пластических операций бывают неудачными, а все нападки — заказ конкурентов, которые "хотят убрать его с рынка".

Кадр из видео © YouTube / Пусть говорят

Этот аргумент явно не устроил девушек, которые были недовольны результатами хирургического вмешательства. Так, Анастасия Королёва из Волгограда рассказала душераздирающую историю о том, как после операции на грудь у неё началось воспаление и в итоге она стала инвалидом. С похожей проблемой столкнулись "пацанки" с канала "Пятница" Виктория Крушатина и Анна Ханова. Первая обвинила хирурга в том, что грудь расходится по швам, коросты не заживают и гноятся. Вторая и вовсе заявила, что её грудь "съехала в область подмышек". Ещё три девушки — Алина Гаврилова, Софья Кобенкова, Ольга Зенкова — рассказали, что их некрасивые от природы носы после операции у Нугаева стали ещё уродливее.

Реакция

Фото © Instagram / khanovaya. Кадр из видео © YouTube / Пусть говорят

После эфира на федеральном телеканале инцидентом заинтересовались юристы, которые помогли подать в суд на клинику, где работал горе-хирург. Обвинение строилось на том, что у клиники не было лицензии на стационарные услуги, а Тимур Нугаев не имел необходимой квалификации. Впрочем, эти обвинения не подтвердились, и суд оправдал хирурга. Подал ли он встречный иск — о клевете, — неизвестно, он не стал отвечать на вопросы Лайфа, как и остальные участницы этого громкого процесса. Все они продолжают публичную жизнь, выставляя напоказ свою внешность. Лишь через год после скандального шоу Анастасия Шпагина со слезами на глазах рассказала своим подписчикам, что планирует сделать корректирующую операцию у другого хирурга.

Кадр из видео © YouTube / Пусть говорят

— Я ищу врача, но многие отказывают, потому что у меня недостаточно хряща и недостаточно кожи.

Что в итоге?