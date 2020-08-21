"Нокаут!" В Иркутской области девочки-подростки избили "особенную" знакомую и сняли нападение на видео

В городе Усть-Илимске Иркутской области группа 15-летних девочек избила 18-летнюю знакомую. Свои действия подростки засняли на мобильный телефон. Мама пострадавшей не хотела идти в полицию, однако видеозапись случившегося была опубликована в соцсетях, и правоохранители сами начали проверку.

— Девочки в кадре издеваются над Полиной, которая имеет хроническое заболевание, и девушки об этом знают. Я хочу, чтобы город видел эту жестокость, видел этих …, которые могут так просто избить, оплевать, унизить по сути беззащитного человека, — написал автор, опубликовавший ролик в местном паблике в соцсети "ВКонтакте".

Пользователи в комментариях осудили происходящие и потребовали найти и наказать всех участников избиения. При этом один из юзеров отметил, что это далеко не первый раз, когда к пострадавшей применяли насилие. По его словам, "кто такая Полина, знает уже весь город", девушка уже возвращалась домой с травмами на лице и синяками.

Как сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Иркутской области, полицейскими были установлены все участники конфликта, в настоящий момент с детьми работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Родители подростков дают объяснения в полиции. Участники избиения теперь будут состоять на учёте, хотя раньше никогда не оказывались под вниманием полиции.