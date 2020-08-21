Вас оскорбили в Интернете? Обидчик понесёт уголовную ответственность

Слова в Интернете не менее влиятельны, чем реплики в реальной жизни. Только правовое поле по-разному их регулирует. Хотя в Интернете людей могут травить или госслужащие будут оскорблять население. Как новый законопроект это исправит?

В середине июля этого года в Великобритании задержали 12-летнего мальчика за сообщения в соцсетях. Подросток под видом члена ку-клукс-клана отправил угрозы полузащитнику футбольного клуба "Кристал Палас" Уилфриду Заа.

Игрок отправил скриншоты диалога полиции, правоохранительные органы деанонимизировали пользователя и арестовали. Такое возможно. Английская футбольная премьер-лига запустила систему противодействия оскорблениям спортсменов в соцсетях. Появился он после подобного случая проявления расизма в Сети в отношении экс-игрока сборной Англии Иана Райта.

В России подобной системы нет. Но есть иные методы борьбы с травлей в Интернете. Недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий оскорбления в Интернете к публичным.

Документ изменяет понятие "оскорбление". Если раньше к ответственности можно было привлечь только тех, кто выражался нецензурно, то теперь законодатели предлагают расценивать в качестве оскорбления любое "унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".

В России введут ответственность за оскорбления в Интернете

Директор РОЦИТ Сергей Гребенников считает, что с новым законом безнаказанности в Сети станет меньше. В частности, будет проще составить иск на чиновников, оскорбляющих население в Интернете, не нужно будет поднимать шум в каждом эпизоде.

Штрафы за оскорбления в Сети коснутся не только обычных граждан, но и госслужащих. Причём они попадают под ответственность в любое время, не только при исполнении.

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— Это первая попытка уравнять всех участников Сети. Например, чиновники будут сначала думать, а потом уже говорить, — говорит эксперт.

Член общественной палаты, директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина считает, что с новым законом в плане правовых ограничений общение офлайн и онлайн будет на равных. А это важно — записи в соцсетях могут вызвать гораздо больший резонанс, чем слова в жизни.

Интернет уже давно часть реальности, и пора усовершенствовать правовое поле, чтобы лучше регулировать жизнь пользователей там.

— Когда оскорбления происходят офлайн, на них можно ответить. В Интернете мы даже можем не знать, кто их распространяет, они бывают анонимные. То, что запрещено в реальности, должно быть запрещено и в Интернете. Общение в Сети — большая часть нашей жизни, — считает Мизулина.

Что изменится?

Принятие закона не значит решение проблемы. Его нужно дорабатывать, чтобы он действовал точно, а людей не привлекали к ответственности за преступления, которые они не совершали.

— Решение правильное, но надо смотреть на правоприменительную практику. Важно, как судьи будут это трактовать, — говорит Сергей Гребенников.

Одна из мер — закрепление перечня возможных оскорблений, чтобы избежать недопониманий формулировок закона. Так людям будет понятнее, за что можно получить наказание.

— Действия должны быть аккуратными. Нужно поработать над формулировками. Чётко прописать, что является оскорблением, и так далее. Чтобы людей не привлекали к ответственности за критику, которая бывает эмоциональной. Важно отличать её от оскорблений. Нельзя лишать людей возможности критиковать и выражать мнение, — говорит Екатерина Мизулина.

В частности, законопроект должен решить проблему кибербуллинга. А это особая проблема в Интернете. В Сети есть ряд сообществ, подписчики которых начинают травить жертв по команде администраторов.