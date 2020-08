Презумпция виновности и новый Ганди: как западные СМИ отреагировали на "отравление" Навального

Как объясняют западные СМИ, за последние несколько лет Алексей Навальный стал самым эффективным лидером оппозиции из всех, с которым за свою карьеру сталкивался Владимир Путин. Единственным политиком в России, который, по мнению ведущей Fox News , способен собирать на митинги толпы сторонников. "Вдохновил и придал энергии молодому поколению россиян, которое скептически оценивает деятельность российской власти", — указывает корреспондент вашингтонского Национального общественного радио. И тот факт, что Алексея Навального "отравили" в то время, когда "у Путина низкие рейтинги, когда народ недоволен его действиями в ходе эпидемии коронавируса и на фоне начала массовых митингов в Хабаровске", является , по мнению The Washington Post, "шокирующим фактом, но отнюдь не сюрпризом".

Однако этот изъян их не смущает, а к придуманной картинке о величии Алексея Навального они добавляют другую. Западные журналисты напоминают , что множество противников Путина были отравлены. "Без сомнения, из всех самопровозглашённых демократий именно в России быть противником режима наиболее опасно для жизни", — объясняет читателям Financial Times. Ей вторят и американские газеты — и требуют от западных правительств "принять меры" в отношении российского президента, если факт отравления Навального подтвердится. То есть без суда и следствия возложить вину за произошедшее на Кремль (собственно, та же Financial Times прямо призывает применить к России презумпцию виновности и обвинять в отравлении Навального Владимира Путина до тех пор, пока не будет доказано обратное).

Особенно смешно читать такие требования от The Washington Post, указывающей в списке "отравленных врагов Путина" своего автора Владимира Кара-Мурзу. Наказать российского президента за не доказанное никем участие в отравлении автора The Washington Post Владимира Кара-Мурзы нужно, а вот наказывать, например, саудовского кронпринца за доказанный турецкой разведкой приказ об убийстве и расчленении автора The Washington Post Джамаля Хашогги почему-то необязательно.