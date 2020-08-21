Презумпция виновности и новый Ганди: как западные СМИ отреагировали на "отравление" Навального

Западные журналисты и политики уже обвиняют Кремль якобы в отравлении Алексея Навального. Ведь, объясняют тамошние СМИ, Навальный был опаснейшим врагом, а российский президент с такими врагами, мол, не церемонится.

Американские и европейские СМИ ненадолго отвлеклись от событий в Белоруссии. И их можно понять: в Минске сложилась патовая ситуация, и ЕС фактически признал своё поражение на нынешнем этапе белорусских протестов. В то же время простор для фантазий даёт ситуация в России, где во время перелёта из Томска стало плохо Алексею Навальному. Настолько плохо, что он сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ.

Как объясняют западные СМИ, за последние несколько лет Алексей Навальный стал самым эффективным лидером оппозиции из всех, с которым за свою карьеру сталкивался Владимир Путин. Единственным политиком в России, который, по мнению ведущей Fox News , способен собирать на митинги толпы сторонников. "Вдохновил и придал энергии молодому поколению россиян, которое скептически оценивает деятельность российской власти", — указывает корреспондент вашингтонского Национального общественного радио. И тот факт, что Алексея Навального "отравили" в то время, когда "у Путина низкие рейтинги, когда народ недоволен его действиями в ходе эпидемии коронавируса и на фоне начала массовых митингов в Хабаровске", является , по мнению The Washington Post, "шокирующим фактом, но отнюдь не сюрпризом".

К сожалению для западных журналистов и экспертов, в этой логике есть один важный изъян — Алексей Навальный действительно был самым эффективным и опасным для президента лидером оппозиции лет этак семь-десять назад. А за последние несколько лет его звезда как раз резко померкла — оголтелый популизм, неспособность работать в команде, откровенное двуличие и коррупционные скандалы превратили Алексея Анатольевича из политика, который может консолидировать вокруг себя огромный протестный электорат, в вождя узкой псевдолиберальной "секты свидетелей Майдана".

Однако этот изъян их не смущает, а к придуманной картинке о величии Алексея Навального они добавляют другую. Западные журналисты напоминают , что множество противников Путина были отравлены. "Без сомнения, из всех самопровозглашённых демократий именно в России быть противником режима наиболее опасно для жизни", — объясняет читателям Financial Times. Ей вторят и американские газеты — и требуют от западных правительств "принять меры" в отношении российского президента, если факт отравления Навального подтвердится. То есть без суда и следствия возложить вину за произошедшее на Кремль (собственно, та же Financial Times прямо призывает применить к России презумпцию виновности и обвинять в отравлении Навального Владимира Путина до тех пор, пока не будет доказано обратное).

Особенно смешно читать такие требования от The Washington Post, указывающей в списке "отравленных врагов Путина" своего автора Владимира Кара-Мурзу. Наказать российского президента за не доказанное никем участие в отравлении автора The Washington Post Владимира Кара-Мурзы нужно, а вот наказывать, например, саудовского кронпринца за доказанный турецкой разведкой приказ об убийстве и расчленении автора The Washington Post Джамаля Хашогги почему-то необязательно.

Необязательно потому, что кронпринц Мохаммед бин Салман — друг американских политиков и спонсор западных СМИ, а Путин денег не даёт и дружить на западных условиях не хочет. А значит, его нужно наказывать. "Пал ещё один враг Путина. Запад должен ответить", — гласит заголовок редакционной статьи The Washington Post. И Запад отвечает — но не так, как от него хотят активисты. Ряд стран Европы, включая Францию и Польшу , уже предложили Москве помощь в лечении Навального. Берлинские правозащитники уже готовы отправить за ним самолёт.

Молчание Европы предлагают компенсировать агрессией из США. Однако Трамп поначалу занял выжидательную позицию — и это многим не понравилось. "Российский диссидент борется за свою жизнь. Что делают Соединённые Штаты?" — вопрошает бывший посол США в России Майкл Макфол. По его словам, на кону сейчас жизнь настоящего российского патриота и фигуры мирового масштаба. "Героическая борьба Навального ничем не отличается от той, которую вели Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела и Вацлав Гавел. И хоть Навальный пока не преуспел в ней, без сомнения, он борется за добро и справедливость", — указывает горе-посол (проваливший, напомним, свою работу в России). А нехороший Трамп, по его словам, "не выразил ни обеспокоенности, ни тем более какого-то возмущения происходящим", поскольку, "выбирая в России между добром и злом, Трамп встал не на ту сторону". С говорящими головами демократов солидарны и некоторые радикальные республиканцы. "Германия и Франция уже предложили Навальному политическое убежище и медицинскую помощь. Присоединятся ли к ним США в деле защиты демократии и свободы во всём мире?" — пишет Меган Маккейн, дочь бывшего сенатора США Джона Маккейна, пытающаяся занять его нишу правого критика Дональда Трампа.