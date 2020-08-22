Американская актриса получила срок за взятку. Пыталась устроить дочерей в университет

Актриса Лори Лафлин из сериала "Полный дом" получила два месяца тюрьмы за дачу взятки ради поступления дочерей в Университет Южной Калифорнии. Как сообщает "Би-би-си", также звезде американских ситкомов предстоит 100 часов общественных работ.
Её супруг, известный дизайнер Моссимо Джианулли, получил пять месяцев тюрьмы и 250 часов общественных работ. Помимо этого Лафлин и Джианулли должны выплатить штрафы в 150 тысяч долларов и 250 тысяч долларов соответственно.
Актриса и её супруг с помощью взятки устроили двух дочерей в Университет Южной Калифорнии по спортивной квоте за несуществующие достижения в гребле. По версии прокуратуры, это обошлось Лафлин и Джианулли в 500 тысяч долларов. Они признали вину.
Помогла дочерям поступить. Американскую актрису Лори Лафлин арестовали за взяткуВместе с Лафлин в коррупционной схеме замешано не менее 50 человек. Благодаря взяткам их дети смогли "поступить" в Йельский, Калифорнийский и Стэнфордский университеты.
В рамках этого же расследования актриса Фелисити Хаффман из сериала "Отчаянные домохозяйки" получила две недели тюрьмы, 250 часов общественных работ и 30 тысяч долларов штрафа. Всего фигурантами дела стали 49 участников мошеннической схемы, среди которых экзаменационные администраторы, один экзаменатор, девять тренеров элитных школ, один администратор колледжа и 33 родителя.