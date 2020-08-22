Американская актриса получила срок за взятку. Пыталась устроить дочерей в университет

Актриса Лори Лафлин из сериала "Полный дом" получила два месяца тюрьмы за дачу взятки ради поступления дочерей в Университет Южной Калифорнии. Как сообщает "Би-би-си", также звезде американских ситкомов предстоит 100 часов общественных работ.

Её супруг, известный дизайнер Моссимо Джианулли, получил пять месяцев тюрьмы и 250 часов общественных работ. Помимо этого Лафлин и Джианулли должны выплатить штрафы в 150 тысяч долларов и 250 тысяч долларов соответственно.

Актриса и её супруг с помощью взятки устроили двух дочерей в Университет Южной Калифорнии по спортивной квоте за несуществующие достижения в гребле. По версии прокуратуры, это обошлось Лафлин и Джианулли в 500 тысяч долларов. Они признали вину.