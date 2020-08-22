"Рубин" в дополнительное время нокаутировал ЦСКА

Казанский "Рубин" в матче 4-го тура чемпионата России по футболу в Москве на стадионе "ВЭБ-арена" со счётом 2:1 нанёс поражение столичному ЦСКА.

Гости открыли счёт на 37-й минуте матча, отличился полузащитник казанцев Солтмурад Бакаев. Армейцы отыгрались спустя две минуты, цели достиг удар хорватского легионера Николы Влашича — 1:1.

Фото © Twitter / ПФК ЦСКА

ЦСКА в концовке встречи имел отличную возможность забрать три очка, однако вратарь казанцев Юрий Дюпин сначала потащил могучий удар Бистровича, а на добивании не позволил новобранцу красно-синих Адольфо Гайчу забить свой первый гол за новый клуб.

Победу команде Слуцкого в компенсированное время шикарным ударом из-за штрафной принёс полузащитник Денис Макаров.

Победный гол Дениса Макарова 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/BfOLE5I6rH — «Рубин» Казань (@fcrk) August 22, 2020

Для "Рубина" этот успех стал первым в стартовавшем чемпионате. Ранее подопечные Леонида Слуцкого потерпели два поражения и один матч свели вничью. ЦСКА же после двух стартовых побед уступает во второй игре кряду.

РПЛ. 4-й тур