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В Ингушетии ликвидированы двое боевиков

По данным силовиков, активная фаза контртеррористической операции в регионе завершена.

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Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали двух участников незаконных вооружённых формирований в селе Троицкое в Ингушетии при попытке преступников оказать вооружённое сопротивление силовикам.

В ходе спецоперации ликвидированы двое, — сообщил ТАСС собственный источник в правоохранительных органах республики.

На месте боестолкновения продолжают работать сотрудники силовых ведомств. Территория оцеплена.

В Ингушетии ликвидированы двое боевиков. Опубликовано оперативное видео

По предварительным данным, бандиты были причастны к серии нападений на силовиков.

Как сообщал Лайф, ранее в Сунженском районе Ингушетии был введён режим контртеррористической операции. Он ещё в силе.

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