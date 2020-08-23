Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали двух участников незаконных вооружённых формирований в селе Троицкое в Ингушетии при попытке преступников оказать вооружённое сопротивление силовикам.
— В ходе спецоперации ликвидированы двое, — сообщил ТАСС собственный источник в правоохранительных органах республики.
На месте боестолкновения продолжают работать сотрудники силовых ведомств. Территория оцеплена.
В Ингушетии ликвидированы двое боевиков. Опубликовано оперативное видеоПо предварительным данным, бандиты были причастны к серии нападений на силовиков.
Как сообщал Лайф, ранее в Сунженском районе Ингушетии был введён режим контртеррористической операции. Он ещё в силе.