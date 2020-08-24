Ляйсан Утяшева раскрыла секреты эффективного похудения

Каждое утро начинается со стакана тёплой воды и непродолжительной лёгкой пробежки. Это лишь одна из многих рекомендаций популярной телеведущей и бывшей гимнастки Ляйсан Утяшевой. Как отмечает портал Дни.ру, 35-летней матери двоих детей удаётся сочетать семейную жизнь и работу на телевидении с прекрасной формой. Во многом благодаря чёткой выстроенной программе питания, голоданий и физических нагрузок.

— Лето — прекрасное время для перезагрузки пищевых привычек. Дать себе шанс на детокс ... уважаю и практикую 16/8 (интервальное голодание), тем более в жару намного проще разгружаться, — написала Утяшева на своей странице в "Инстаграме", рассказав о своём летнем рационе.

Телеведущая подчеркнула, что не менее важным для неё является и "инфодетокс". Три раза в неделю звезда полностью отказывается от использования телефона и компьютера.