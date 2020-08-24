С гордостью в глазах. Зачем Александр Лукашенко надел разгрузку и взял в руки потёртый калаш?

Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Минск в бронежилете и с автоматом в руке.

Либеральные СМИ поспешили написать: "Лукашенко стал мемом, и его высмеяли в Сети". Хотя "кто-то там сделал фотожабу" уже давно не является отображением реального общественного мнения. Некоторые могут смеяться с чего угодно, особенно если за это платят западные работодатели. Карикатуры от биоробота Ёлкина уже есть? Волнуюсь.

А у меня, как у советского человека, подобный жест вызвал вполне однозначные ассоциации. Сальвадор Альенде, законно избранный президент Чили, убитый нацистами Пиночета. Нацистами такими же, как и змагары, направляемые и финансируемые Центральным разведывательным управлением США. После чего в Чили при "демократическом" правлении американской марионетки бесследно исчезло без суда и следствия около 20 тысяч человек, а ещё тысячи были замучены на стадионах и в тюрьмах (о чём многие в современной белорусской оппозиции также открыто мечтают, достаточно почитать их переписки в соцсетях). Потом, правда, самого Пиночета приговорили к тюремному заключению, наплевав на статус "пожизненного сенатора", а его боевиков до сих пор ловят и судят по всей планете (только за прошлый год осудили свыше тридцати), потому что у их преступлений нет сроков давности.

Либеральная оппозиция (в том числе российская) постоянно намекала, что он, как и Путин (в их влажных мечтах), на вертолёте улетит в Северную Корею. А он прилетел в центр Минска. И с оружием. Лукашенко с автоматом послал вполне однозначный сигнал, что готов защищать свою страну до конца. Как Альенде. Нужно понимать: оружие в руках — это не только готовность убивать, но и готовность быть убитым.

Заметьте, те же самые либеральные персонажи никогда не издевались над пьяным Порошенко с бревном на плече. Извините, с заветным "джавелином" при явно постановочных фото. Они же молчали, когда Зеленский и его окружение надевали бронежилеты задом наперёд, чтобы объяснять каким-то бомжам, что они "мальчики сорока двух годиков, не лохи". Не проплачено. Методичка не спущена. И вообще, "это другое, понимать надо" (ЭДПН). Опять же, автомат у Лукашенко вполне обычный, рабочий. Не что-то дорогое и навороченное с модными прицелами и подсветками, не покрытое золотом, как у арабских шейхов, а потёртый калаш.

Конечно, прозападной пятой колонне в наших странах милее кто-нибудь типа украинского трусливого и бесхребетного Януковича (партийная кличка Овощ), который сначала упал в обморок от брошенного в него яйца и затем в последние часы перед своим свержением не набивал рожки автомата патронами, а вместо этого эвакуировал ценные картины и вазы из своей загородной резиденции. Как говорится, в историю можно или войти, или вляпаться. И именно в таких моментах, как готовность стоять на своём до конца, и выражается отличие одного от другого. Янукович канул в неизвестность, и сегодня лишь самые злопамятные и мстительные типа меня могут изредка вспомнить о нём, причём исключительно чтобы пнуть и плюнуть лишний раз. А у Лукашенко, несмотря на всю его неоднозначность, есть все шансы достойно войти в историю. И это заслуживает уважения.