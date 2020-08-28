Большой ноутбук может быть удобным. Что может ASUS VivoBook S15 — ноутбук с бодрым дизайном и мощным железом?

ASUS обновила линейку VivoBook. Теперь устройство выделяется яркой внешностью, а за ней скрываются высокая производительность и другие параметры, которые явно вас привлекут. Лайф протестировал устройство.

Дизайн и эргономика

ASUS не стала оригинальничать и поставила на надёжность и практичность корпуса. Внешне VivoBook S15 выделяется лишь цветом крышки (о чём мы поговорим позже), в остальном это классический ноутбук, каким он должен быть в 2020 году.

Размеры и вес оптимальны для ноутбука 15 дюймов. Он не настолько лёгок, как 13-дюймовые ультрабуки, но и не утяжеляет рюкзак. Габариты — 360 x 234 x 16 мм (длина, ширина, высота), диагональ экрана — 15,6 дюйма, вес — 1,8 кг.

Фото © LIFE / Денис Марков

А ещё он показывает, как индустрия изменилась за пять лет. В 2015 году 15-дюймовые ноутбуки весили не менее 2 кг, а по размерам они были гораздо больше из-за толстых рамок. VivoBook S15 полностью оправдывает название "ультрабук".

Лэптоп совершенно не тяжёлый. Лёжа в сумке, лэптоп не доставит неудобства — он легко помещается в рюкзак для ноутбука на 14 дюймов и не чувствуется при ношении. Единственное — вы устанете, если будете держать его в одной руке несколько минут. Но без этого никуда, если вам нужен ноутбук на 15 дюймов.

Сборка качественная. Открывается одной рукой, зазоров между панелями нет, при нажатии крышка и клавиатура не прогибаются, люфты отсутствуют. Корпус металлический.

Впрочем, по мелочам в ноутбуке есть оригинальные дизайнерские элементы. Интересно смотрятся срезы на гранях — обычно такие делают на смартфонах и планшетах, а тут в ноутбуке.

Фото © LIFE / Денис Марков

Доступно четыре цвета корпуса: строгие чёрный и белый или бодрые красный и изумрудно-зелёный. Покрытие матовое, отпечатки пальцев не будут бросаться в глаза.

Клавиатура, тачпад и разъёмы

Клавиатура — одна из сильнейших сторон VivoBook S15. Она выделяется двумя особенностями.

Ход клавиш увеличенный — 1,4 мм. Вы сможете работать с клавиатурой дольше обычного, боли в суставах пальцев или чувство усталости не появятся. Звук клавиш тихий, можете работать бесшумно.

Добавлена подсветка клавиатуры. Причём она остаётся включённой дольше обычного: вы можете не печатать несколько секунд, и она не погаснет. Удобно при работе в темноте. Присутствуют индикаторы питания и Caps Lock.

Клавиатура полноразмерная. Клавиши "вперёд", "назад", "влево", "вправо" выполнены в форме перевёрнутой буквы Т, ASUS не последовала тренду и не заимствовала худшую особенность клавиатуры "бабочка".

Фото © LIFE / Денис Марков 1 / 2

Тачпад аппаратно не выделяется — обычных размеров. Верхняя панель сенсорная, нижняя — это две кнопки, заменяющие левую и правую кнопки мыши. Добавлена технология защиты от случайных прикосновений ладонью и поддержка жестов. Это минимум рандомных нажатий и более совершенное управление ноутбуком.

Ещё одна фишка ASUS — разъёмы. Их целых восемь.

Вот все:

1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C;



1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A;



2 x USB 2.0;



1 x HDMI;



1 x комбинированный аудиоразъём;



1 x слот для MicroSD-карт;



1 x разъём питания.



Забудьте о переходниках. Здесь есть даже слот для MicroSD.

Экран и звук

В плане характеристик экран предлагает допустимый минимум в 2020 году. Диагональ — 15,6 дюйма, разрешение — Full HD (1920 x 1080), соотношение стороны — 16:9, полезная площадь — 86%. С ним ноутбук выглядит эстетично, а картинка получается чёткой.

Цветопередача точнейшая. Дисплей охватывает палитру sRGB на 100%, углы обзора — 178 градусов. Так почти под любым углом цвета не искажаются, и работа или потребление контента будут комфортными. Экран матовый, а значит, им комфортно пользоваться на солнце.

Фото © LIFE / Денис Марков

15 дюймов — оптимально для офисной работы и создания контента. Изображение крупное, на экран помещается большое количество данных.

Динамики располагаются на задней панели — решётка для системы охлаждения располагается в верхней части, а для выхода звука — в нижней. Звук при этом не пострадал — он громкий и чёткий.

Кроме того, он улучшен программно. Добавлена аудиотехнология ASUS SonicMaster с интеллектуальным усилителем и поддержкой пространственного звучания. Производитель акустической системы — Harman Kardon, одна из лучших компаний — вендоров аудиосистем.

Железо

Аппаратное обеспечение ноутбука вас точно порадует. Процессор Intel Core i7-10510U, за графику отвечает Nvidia GeForce MX250.

Фото © LIFE / Денис Марков

Фишка аппаратного обеспечения — дискретная видеокарта Nvidia. Это видеокарта начального уровня. Тем не менее она лучше встроенной и позволяет более успешно работать с графическими редакторами.

Памяти ASUS тоже не пожалела. Объём оперативки — 16 Гб, софт точно не будет вылетать, можно одновременно держать открытыми Google Chrome и Photoshop. Накопитель предлагается в трёх вариантах: 256 Гб, 512 Гб, 1 Тб.

Интересен модуль для соединения с Сетью. Он поддерживает связь нового поколения Wi-Fi 6. В ней скорость передачи данных в три раза быстрее, чем в Wi-Fi 5, а пропускная способность выше в четыре раза. Как итог, лучше подходит для современных задач вроде приложений для совместной работы с высокой плотностью и интернета вещей. VivoBook S15 — это не просто оптимальное решение прямо сейчас, но и инвестиция в будущее.

Аккумулятор

Ёмкость аккумулятора — 50 Вт·ч, он состоит из трёх ячеек. С ней ноутбук работает шесть часов непрерывно без подзарядки. На практике заряда хватает на один рабочий день при среднем уровне яркости экрана и с учётом перерывов.

Фото © LIFE / Денис Марков

Поддерживается быстрая зарядка, с ней аккумулятор восполнит энергию от 0 до 60% всего за 49 минут. Час у розетки — и ноутбук снова готов работать три с половиной часа.

Итог

ASUS VivoBook S15 — оптимальный предфлагманский ноутбук в 2020 году. Он обеспечит вас и мощностью, и качественным экраном, и долгим временем без подзарядки, и максимальным удобством (с таким количеством портов переходники не нужны).

Фото © LIFE / Денис Марков