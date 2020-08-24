Амурчанка оказалась единственной, кто выжил в авиакатастрофе, и вот что с ней стало спустя 39 лет

Студентке Ларисе Савицкой было всего 20 лет, когда она вместе с мужем Владимиром, возвращаясь из свадебного путешествия, села на борт Ан-24. Самолёт, вылетевший из Комсомольска-на-Амуре 24 августа 1981 года, столкнулся с бомбардировщиком Ту-16К в небе близ Завитинска. В страшной катастрофе погибло 37 человек. Лариса, упавшая с высоты 5200 метров, стала единственной, кто выжил. Но отголоски трагедии беспокоят её до сих пор, спустя 39 лет.

Слева — Лариса Савицкая с сыном. Фото © VK / Фильм "ОДНА", Амур.инфо

Первое, что увидела Лариса, придя в себя после падения, — лицо погибшего мужа. Рядом с телами других пассажиров девушка провела три дня, пишет "Ридус". "Нас последними нашли, родственники уже готовы были похоронить нас двоих с Володей в одной могиле, как молодожёнов", — рассказала она.

Когда я увидела, что муж погиб, моя жизнь закончилась, как я считала. Я ничего не хотела. Эмоций не было: ни крика, ни плача, ни горя. Я понимала, что сейчас умру. А спасалась, так как инстинкт самосохранения, так человек устроен. Все желания исчезли, ну, пить хотелось — и всё. Лариса Савицкая

После трагедии Ларисе пришлось столкнуться с новыми трудностями. Несмотря на последствия множественных травм позвоночника, переломов руки и рёбер, потерю всех зубов, девушке отказали в пособии по инвалидности. Год она не могла учиться и не получала стипендию. И от голодной смерти студентку спасли родители. Но амурчанка нашла в себе силы жить дальше. Сейчас у неё есть любящий муж, сын и внучка. Она не боится летать на самолётах и стала консультантом фильма "Одна", посвящённого завитинской катастрофе.

Владимир и Лариса Савицкие. Фото © Амур.инфо

Однако здоровье Ларису подводит. Её готовят к операции, связанной с полученными при падении травмами. Она не может полностью оправиться от случившегося и каждую авиакатастрофу переживает как личную трагедию: "Я знаю, что такое безвыходная ситуация, когда всё, жизнь кончена. Я всех погибших оплакиваю. Вот так ещё проявляется эта память. <...> Оправиться нельзя, потому что часть меня осталась там, в прошлом, это уже не изменить". Но единственная выжившая нашла свой способ справляться с потерями и считает, что "жизнь лучше, чем нежизнь".