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Амурчанка оказалась единственной, кто выжил в авиакатастрофе, и вот что с ней стало спустя 39 лет

Долгое время данные об этой трагедии были засекречены.

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Слева — Лариса Савицкая с сыном. Фото © VK / Фильм "ОДНА", Амур.инфо

Студентке Ларисе Савицкой было всего 20 лет, когда она вместе с мужем Владимиром, возвращаясь из свадебного путешествия, села на борт Ан-24. Самолёт, вылетевший из Комсомольска-на-Амуре 24 августа 1981 года, столкнулся с бомбардировщиком Ту-16К в небе близ Завитинска. В страшной катастрофе погибло 37 человек. Лариса, упавшая с высоты 5200 метров, стала единственной, кто выжил. Но отголоски трагедии беспокоят её до сих пор, спустя 39 лет.

Слева — Лариса Савицкая с сыном. Фото © VK / Фильм "ОДНА", Амур.инфо

Первое, что увидела Лариса, придя в себя после падения, — лицо погибшего мужа. Рядом с телами других пассажиров девушка провела три дня, пишет "Ридус". "Нас последними нашли, родственники уже готовы были похоронить нас двоих с Володей в одной могиле, как молодожёнов", — рассказала она.

Когда я увидела, что муж погиб, моя жизнь закончилась, как я считала. Я ничего не хотела. Эмоций не было: ни крика, ни плача, ни горя. Я понимала, что сейчас умру. А спасалась, так как инстинкт самосохранения, так человек устроен. Все желания исчезли, ну, пить хотелось — и всё.

Лариса Савицкая

Фото © Амур.инфо

После трагедии Ларисе пришлось столкнуться с новыми трудностями. Несмотря на последствия множественных травм позвоночника, переломов руки и рёбер, потерю всех зубов, девушке отказали в пособии по инвалидности. Год она не могла учиться и не получала стипендию. И от голодной смерти студентку спасли родители. Но амурчанка нашла в себе силы жить дальше. Сейчас у неё есть любящий муж, сын и внучка. Она не боится летать на самолётах и стала консультантом фильма "Одна", посвящённого завитинской катастрофе.

Владимир и Лариса Савицкие. Фото © Амур.инфо

Однако здоровье Ларису подводит. Её готовят к операции, связанной с полученными при падении травмами. Она не может полностью оправиться от случившегося и каждую авиакатастрофу переживает как личную трагедию: "Я знаю, что такое безвыходная ситуация, когда всё, жизнь кончена. Я всех погибших оплакиваю. Вот так ещё проявляется эта память. <...> Оправиться нельзя, потому что часть меня осталась там, в прошлом, это уже не изменить". Но единственная выжившая нашла свой способ справляться с потерями и считает, что "жизнь лучше, чем нежизнь".

Фото © Амур.инфо

Через четыре года, как в авиакатастрофе погиб мой первый муж, у меня погибла мама. Она часто уезжала в командировки, и я сказала себе, что она просто уехала в очередную командировку. Мне так проще было выживать, у меня тогда был двухмесячный сын на руках, и очень было тяжело. И с Вовкой, моим первым мужем, то же самое было: сказала себе, что он уехал. Тем более я не видела похороны. Когда человек уехал, есть надежда, пусть даже иллюзорная, что он вернется, нужно только подождать

Лариса Савицкая

Жертва скопинского маньяка рассказала, как сложилась её жизнь спустя 20 лет после плена в бункере

Страшная история произошла в сентябре 2000 года. Тогда 50-летний Виктор Мохов вместе с сообщницей похитил двух подруг, которые возвращались с дискотеки в Рязани, — 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину. И Екатерина рассказала, как живёт спустя почти 20 лет с того момента.

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