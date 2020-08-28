Ковид грипп не отменял. Реально ли подхватить сразу две инфекции

Оглавление Что сейчас с гриппом — для детей от шести месяцев; — школьников и студентов; — медиков, работников образования, транспорта и коммунальной сферы; — призывников; — беременных женщин; — людей старше 60 лет; — людей с хроническими болезнями.

Известный российский вирусолог Виктор Зуев воспользовался привилегией заслуженного учёного знаменитого Центра Гамалеи и одним из первых получил только что созданную там вакцину от CoViD-19. И при этом 91-летний доктор медицинских наук заверил, что ни в коем случае не забудет и об обычных ежегодных прививках.

Вот я сегодня пойду делать вторую прививку от коронавирусной инфекции и где-то спустя пару-тройку недель, в середине – конце сентября пойду в поликлинику и сделаю прививку от гриппозной инфекции Виктор Зуев Вирусолог, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Виктор Абрамович считает совершенно очевидным, что Россию — да и всё Северное полушарие планеты — ожидает ковидно-гриппозный сезон. О надвигающейся двойной опасности уже предупредили учёные в разных странах.

Я не думаю, что мы успеем разобраться с коронавирусом до прихода гриппа. Судя по тому, что сейчас делается, какая динамика заражаемости и заболеваемости, думаю, что вирус гриппа придёт на фоне коронавируса. Может быть, на небольшом фоне, но тем не менее, потому что уже август кончается, времени осталось не так много. Это будет всё ещё зависеть от погоды во многом Виктор Зуев Вирусолог, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Как раз недавно Роспотребнадзор предупредил россиян о грядущей "микст-инфекции" — одновременной циркуляции простудных заболеваний и CoViD-19. В ведомстве сообщили, что в 15 регионах страны сейчас идут исследования на тему того, как распространяются и взаимодействуют друг с другом эти болезни.

Что сейчас с гриппом

На сайте Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева самая "свежая" статистика — за неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года. По опубликованным данным, ещё месяц назад волной гриппа и ОРВИ накрыло Мурманскую область, Ставрополье, Екатеринбург, Красноярский край и Читу. Эпидемиологический порог был превышен также в Чебоксарах, Уфе, Омске и Улан-Удэ.

Карта эпидемиологической ситуации по гриппу в конце июля – начале августа 2020 года. Фото © НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева

Как известно, к очередной ежегодной волне простуд северная часть мира готовится на основании данных с юга. Так вот, на сей раз данные озадачили. Специалисты Национального института инфекционных болезней Южной Африки заявили, что им практически не удалось изучить актуальные штаммы гриппа — врачи просто не зафиксировали достаточного количества случаев. Да что там достаточного: с конца марта 2020 года у них зарегистрирован один-единственный больной гриппом. Обычно их бывает около 700. Исследователи сильно сомневаются, что на этот раз люди не болели, они предполагают, что в ЮАР из-за коронавируса просто пришлось временно закрыть многие больницы, а люди со сравнительно лёгкими симптомами не ходили в поликлиники. Плюс социальное дистанцирование и масочный режим, которые, по всей видимости, снизили заболеваемость не только коронавирусом, но и гриппом, и вообще всеми респираторными инфекциями.

Это оказалось малоприятной новостью для коллег по всему миру — теперь не совсем понятно, какой штамм гриппа сейчас идёт на север, а значит, какой должна быть максимально эффективная вакцина.

Интересно, что при этом в 19 российских регионах уже благополучно доставили по несколько сотен тысяч доз противогриппозной вакцины, а до 31 августа обещают обеспечить препаратом всю страну. В Москве прививочная кампания стартует 1 сентября и будет продолжаться до конца октября.

Согласно национальному календарю профилактических прививок, ежегодная вакцинация от гриппа обязательна:

— для детей от шести месяцев;

— школьников и студентов;

— медиков, работников образования, транспорта и коммунальной сферы;

— призывников;

— беременных женщин;

— людей старше 60 лет;

— людей с хроническими болезнями.

В этом году надеются вакцинировать 60% россиян. А по мнению многих медиков, хорошо бы охватить и все 100%, потому что на фоне коронавируса грипп особенно опасен. По мнению Виктора Зуева, сезонная вспышка гриппа может спровоцировать и новый рост заболеваемости ковидом по той простой причине, что грипп — это в любом случае серьёзное ослабление организма.

Вирус гриппа — это очень выраженный иммунодепрессант, он значительно снижает уровень иммунитета Виктор Зуев Вирусолог, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Ещё хуже, если люди будут подхватывать и грипп, и коронавирус одновременно. Такое весьма возможно: в апреле 2020 года в США в порядке научного эксперимента протестировали 116 человек, и выяснилось, что у 24 из них помимо подтверждённого ковида имелся как минимум ещё один респираторный патоген. В связи с этим Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предрекает весьма опасную ситуацию в октябре-ноябре, особенно если люди перестанут носить маски и соблюдать дистанцию.

Почему у нас так медленно снижается заражаемость (коронавирусом. — Прим. Лайфа)? По той простой причине, что мы при ясном солнышке и голубом небе уже думаем, что всё будет хорошо, поэтому ведём себя несколько неосмотрительно. Масочный режим, конечно, оправдан, потому что сейчас самыми главными нашими врагами являются так называемые бессимптомники, которых при положительных тестах минимум 25%. Это здоровые вирусоносители, но они ещё и вирусовыделители. У них во рту вирус Виктор Зуев Вирусолог, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи