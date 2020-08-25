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Три человека погибли в ДТП в Ростовской области

Ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести.

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Фото © Соцсети

Три человека стали жертвами ДТП, которое произошло вечером 24 августа на трассе в Октябрьском районе Ростовской области. Одна из них погибла на месте аварии, двое скончались в больнице.

Фото © Соцсети

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По предварительным данным, водитель Mercedes для совершения обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Fiat. В результате пассажирка немецкого авто погибла, позднее в медучреждении умерли ещё один пассажир Mercedes и женщина, ехавшая в Fiat, рассказали в региональном управлении ГИБДД.

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