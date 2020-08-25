На западном фронте без перемен: народ, армия и Лукашенко против Майдана

Очередные телефонные переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялись накануне.

Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, президенты обсудили различные аспекты взаимопомощи между нашими странами, входящими в состав Союзного государства, особенно на фоне событий после выборов главы Белоруссии — как внутри страны, так и на внешнем контуре, в первую очередь на западном направлении.

Лукашенко уже несколько раз звонил Путину на фоне происходящих у него протестов, которые многие уже окрестили "белорусским Майданом". Это неудивительно. Ничего подобного в стране ещё не происходило, и, несмотря на кажущуюся стабильность, перспектива цветной революции в считаные дни перестала быть пустой угрозой.

Конечно, в последнее время между Москвой и Минском было немало разногласий по многим экономическим и политическим вопросам, президент соседней страны фактически эксплуатировал образ России в весьма негативном свете, обвиняя едва ли не в покушении на суверенитет Белоруссии.

Однако выборы прошли, время расставило всё по своим местам — сразу стало очевидно, кто является угрозой белорусскому суверенитету, кто активно вмешивается во внутренние процессы в стране, пытаясь раскачать их, кто подпитывает оппозицию, которая созданием своего Координационного совета и прочими действиями открыто дала понять, что её цель — государственный переворот.

Список врагов Белоруссии известен, он не менялся за последние годы. Это и США, для которых стратегическая цель — оторвать Белоруссию от России, окончательно замкнув вокруг нашей страны кольцо враждебно настроенных государств, а в идеале — устроить ещё одну гражданскую войну у нас под боком. Это и Европа, которая хочет повторить украинский сценарий, причём, в отличие от Украины — страны с разрушенной экономикой, Белоруссия представляется во всех отношениях гораздо более лакомым куском.

Влияние США в Белоруссии после демонстративного с их стороны разрыва дипотношений невелико, в отличие от влияния Европы, в первую очередь оси Берлин — Вильнюс, Варшава, — последние имеют на соседей ещё и геополитические планы, так и не смирившись с тем, что западная часть Белоруссии когда-то оказалась для них потеряна.

Президент России сразу после переговоров с Лукашенко предупредил Запад о недопустимости вмешательства в белорусские дела. В ответ на Западе начала подниматься истерия на тему того, что Россия хочет воспользоваться ситуацией, чтобы ввести на территорию Белоруссии войска (как, по их мнению, произошло на Украине).

Да, действительно, в последнее время со стороны Минска было немало неприятных жестов в нашу сторону. Однако, как ни относись лично к Лукашенко, допустить превращения Белоруссии во вторую Украину Россия не может. Это и вопрос геополитики (Белоруссия фактически остаётся не только последним ключевым союзником и буфером перед НАТО), там наши военные объекты. Наконец, с этой страной мы теснейшим образом связаны экономически. Я уж не говорю о морально-историческом аспекте — это всё же братский народ, которому едва ли кто-то в России желает повторения украинской судьбы.

В конце концов, Россия обязана прийти на помощь, согласно уставу ОДКБ. Если просьба о помощи поступит. И можно не сомневаться, что она поступит в критическом случае. Лукашенко не Янукович и не станет тянуть до последнего, прося о помощи, уже будучи преследуемым победившими оппонентами.

Так что до нашего вмешательства может и не дойти. Ключевое отличие Лукашенко от Януковича, повторю, — это то, что глава Белоруссии будет действовать решительно. И надо отметить, что симпатии большинства белорусов всё же на его стороне, а не на стороне невнятной оппозиции без чёткой программы действий, отдельные представители которой к тому же открыто выступают за выход из Союзного государства, разворот на Запад и тому подобное.

То, что многие недовольны Лукашенко, — факт, но, если ставить вопрос ребром (он или украинский сценарий), картина меняется. Украинское общество все годы независимости было чётко разделено на Запад и Восток. В Белоруссии такого в помине не было. Да, есть условный Запад в Гродненской и Брестской областях, где часть населения больше тяготеет к Европе, но сравнивать их с украинской Львовской областью, откуда пошла махровая бандеровщина и русофобия, было бы некорректно. Если во время украинского Майдана его сторонники почти сразу захватили власть в западных областях, то и в Бресте, и в Гродно сегодня люди активно выходят в поддержку президента.

Конечно, можно сослаться, что и на Украине майданщики составляли агрессивное меньшинство, которое смогло навязать всей стране свою риторику и повестку дня. Но там был слабовольный Янукович, который боялся использовать даже милицию для подавления бунта. Армии же в тот момент в стране фактически не существовало.

В конце прошлой недели с громким заявлением выступил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, который предупредил демонстрантов, что в случае нарушения порядка и спокойствия в местах, где расположены мемориалы погибшим во время Второй мировой войны, они будут иметь дело с армией.

"Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму!" — заявил он, сразу дав понять, кого в армии считают "фашистами" — тех, кто "под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, сегодня организует акции в этих священных местах", на что армия спокойно смотреть не будет.

Можно не сомневаться, что и любым провокациям со стороны западных соседей отпор будет дан ещё более решительный.

Это уже напоминает риторику верхушки венесуэльской армии два года назад, которая сразу дала понять, что не допустит переворота. Как ни пыжились Гуайдо и его ЦРУшные наставники, как они ни пытались перекупить отдельных руководителей вооружённых сил, как ни старались руководители западных стран выставить законные власти незаконными и наоборот — "венесуэльский майдан" провалился с треском. И не пришлось перебрасывать туда наши самолёты, чем весь мир пытались запугивать американцы.

Возможно, сам по себе народ без поддержки армии и армия без поддержки народа и не способны противостоять всей мощи западных цветных технологий. А вместе — могут.