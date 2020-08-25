Травят мозг: как Запад использует "отравление" Навального?

Скучно, мальчики и девочки. Скучны и предсказуемы действия Запада в истории с Алексеем Навальным. Когда в России (в том числе и автор этого текста) говорили о том, что у отправленного на лечение в Германию политика найдут отравление "Новичком", мы шутили. Однако западные коллеги шутку сделали реальностью — по данным клиники "Шарите", Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, к которым, как отмечает немецкий "Шпигель", относится "Новичок", применённый для "отравления" Сергея Скрипаля и его дочери.

Что бы после этой новости сделали настоящие журналисты? Начали бы рефлексировать. Рассуждать о том, кому это выгодно, почему именно этот яд, как на всё это реагировать. Однако рефлексия привела бы западных коллег к "неполиткорректным" выводам. Например, о том, что Путин и российская власть — последние, кого можно в этом обвинить. Хотя бы потому, что отравление аналогом "Новичка" самого распиаренного лидера оппозиции в России — это то же самое, что внедрить в Гестапо советского агента, который будет ходить с ППШ, значком Ленина на груди и в шапке-ушанке. Можно было бы пойти ещё дальше и задуматься над тем, от кого немецкие силовики с такой тщательностью защищают Навального (а у пациента охрана как у главы государства)? От российских спецслужб (которые могли сделать с Навальным всё, что хотели, до транспортировки) или всё-таки от третьих игроков после того, как политика больше не охраняли россияне?

Однако и на этот вопрос будет лишь неполиткорректный ответ. Поэтому, следуя заветам Навального, западные СМИ, политологи и политики в массе своей "не рефлексируют, а распространяют" — распространяют заранее написанные по методичкам тексты, составленные из очень простых тезисов.

Первый и главный — Навального отравили российские власти, которые рассматривают политика (который уже давно превратился из потенциально общенационального лидера в вождя узкой секты адептов) как угрозу власти Владимира Путина. Аргументы о том, что российский президент больше пострадает от отравления Навального, чем от его деятельности, западными коллегами отметаются — они приводят свои доводы. Так, немецкая Stern приводит шесть "доказательств" того, что за отравлением стоит Кремль. Среди них, например, версия российских журналистов о том, что Навальный стал жертвой употребления алкоголя и наркотиков, отказ российской полиции расследовать дело как покушение на убийство (видимо, в Германии при отравлении человека сразу заводят дело именно о покушении), а также взятие Навального под охрану российскими спецслужбами (по понятным причинам не желавшими, чтобы заинтересованные в дискредитации России игроки причинили политику вред). "Пока Алексей Навальный боролся за свою жизнь в сибирской больнице, трое мужчин в масках заняли кабинет главного врача. Сидя под портретом Владимира Путина, они вели светскую беседу, но отказались представиться", — описывает эту ситуацию руководитель московского бюро британской FT Генри Фой.

Но лучше всего о качестве аналитики на тему "во всём виноват Путин" говорит пятый пункт из списка Stern. "Место предполагаемого отравления само по себе является доказательством. Томский аэропорт находится под контролем миллиардера Романа Троценко, советника Игоря Сечина, генерального директора российской государственной нефтяной компании "Роснефть". Так что аэропорт де-факто контролируется Кремлём. Осуществить здесь атаку спецслужбам будет легко", — пишут журналисты. По их мнению, для того чтобы подсыпать яд в стаканчик с чаем (а именно такова официальная версия об отравлении), нужно провести спецоперацию с участием руководства аэропорта.

Ещё один тезис из методички — мотив Кремля. Кто-то, конечно, пишет о личных мотивах Путина, но основные усилия сосредоточены на версии о том, что речь о запугивании политических противников. "Отравление Навального стало ударом по политической оппозиции в России, поставив под сомнение её будущее как раз в тот момент, когда Кремль активизировал действия по искоренению инакомыслия", — пишет американская Wall Street Journal. "Выводы "Шарите" ещё раз показывают, насколько важно было привезти Навального в Германию… Послание Путина к оппозиции очевидно: те, кто сопротивляется системе, живут в опасности", — говорит председатель комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген. Говоря "а", говорят и "б" — что страдающую оппозицию нужно поддержать и защитить. "Критика и оппозиция опасны для жизни в путинской России… Сторонникам свободы нужна наша поддержка", — говорит депутат от СДПГ Йоханнес Фогель. Некоторые уже озвучивают и "в" — поддержать надо санкциями.

"В" будет звучать гораздо громче после реализации двухходовки — отказа Кремля выполнить навязанное ему условие. Так, Евросоюз уже требует от России "безотлагательно провести независимое и транспарентное расследование относительно отравления" Навального. И западные эксперты возмущаются, что Москва не отвечает на эти требования. "Начали ли российские власти расследование? Прокомментировал ли ситуацию Путин", — удивляется бывший посол США в России Майкл Макфол. Видимо, уверенный в том, что российский президент должен признать сам факт отравления на основе политически мотивированного вердикта немецких врачей, которому он должен доверять больше, чем мнению российских специалистов и следственных органов. Так, возможно, раньше и было — двадцать с лишним лет назад. Но с тех пор многое в России изменилось, а Макфол этого не понимает. Собственно, поэтому он и провалил свою работу в качестве посла, а вместе с ней и всю "перезагрузку".