Взнос на понты. Детей из многодетных семей заставляют платить за соседство с "элитой"

В Лайф обратились родители первоклассников Звениговского лицея из Республики Марий Эл. На собраниях и в чатах их заставляют сдавать по шесть-семь тысяч рублей на парты, учебники, батареи, ремонт пола и потолка. Тем, кто отказывается, намекают на возможные проблемы с учёбой детей.

Город Звенигово в Республике Марий Эл небольшой — в нём проживает около 11 тысяч человек. До столицы республики Йошкар-Олы чуть больше 100 километров. Здесь, по данным образовательного портала Марий Эл, три общеобразовательных средних учреждения. В их число входит Звениговский лицей.

Родители школьников в течение нескольких лет сдают перед каждым первым сентября деньги на учебники и рабочие тетради, на ремонт полов и установку батарей, на ремонт потолочных швов и установку шкафчиков. Например, перед 1 сентября 2020 года родители первоклассников сдавали по 6000 рублей. В прошлые годы, как заявили Лайфу родители школьников пятых классов, сдавали от 500 до 7000 рублей.

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— В первом классе я не хотела сдавать ни рубля. У нас же конституция гарантирует бесплатное образование для всех граждан. Но мне прямым текстом сказали: "Тогда ваш ребёнок один из класса будет сидеть за старой партой, а когда переодевается, вещи будет на гвоздике оставлять, раз не хотите покупать для своего ребёнка мебель", – рассказала мама ученика лицея Марина (имя изменено).

Чтобы с первого же класса не настраивать всех учеников против ребёнка, Марина согласилась купить парту и шкафчик. На учебники и ремонт класса сдавать не стала. Директор вызвала её в кабинет, где, по словам Марины, согласилась выдать учебные пособия, добавив: "Это будет наш с вами секрет".

По закону все ремонтные работы и закупку учебных пособий должна осуществлять школа — на это выделяется муниципальный и региональный бюджет. Какие именно суммы выделяются ежегодно Звениговскому лицею, неизвестно, на сайте учреждения нет отчёта о финансово-хозяйственной деятельности лицея.

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С 2012 года директором лицея назначена Людмила Чернова. Лайф связался с ней. По её словам, все деньги собирает Попечительский совет школы и делает это на добровольной основе. Хотят родители и могут — сдают. Нет — ничего страшного. Членом совета может стать любой родитель. Людмила Чернова говорит, что попечители сдают ежемесячный взнос — 100 рублей, но родители отмечают, что взнос составляет 250 рублей. По данным "СПАРК-Интерфакса", в 2016 году на счетах Попечительского совета Звениговского лицея было 165 тысяч рублей, из которых за год потратили 159 тысяч с учётом налогов, в 2017 году выручка упала до 66 тысяч рублей, прибыли не осталось совсем, в 2018 году на счёт поступало только 12 тысяч рублей со всей школы. Сведений о 2019 и 2020 годах, вероятно, в налоговую службу не поступало.

— Когда я и несколько других родителей отказались сдавать на учебники два года назад, классный руководитель демонстративно раздала книги всем в классе, а нашим детям заявила: "Пока ваши родители не заплатят, учебники не получите". Мы пошли к директору, был скандал. Пособия нам выдали, правда, пару раз намекнули: не хотим ли мы школу сменить, мало ли, вдруг у детей проблемы начнутся, — говорит многодетная мама Лариса (имя изменено).

До начала учебного года осталось несколько дней, но, по словам родителей, имя классного руководителя для школьников, которые переходят в среднее звено и переводятся в пятый класс, до сих пор не известно.

— Потому что наш класс называют проблемным. Мы ведь каждый год ругаемся с администрацией лицея из-за сбора денег. Вот и не могут для нас педагога выбрать, — убеждена Марина.

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Её второй ребёнок также идёт в первый класс, но в этом году сдавать по 6000 рублей в школу было особенно накладно — из-за пандемии муж с мая был без работы, Лариса в декрете. Пришлось влезать в долги.

Договориться с другими родителями будущих одноклассников ребёнка оказалось практически невозможно. В классе будут учиться дети заместителя районного прокурора, заместителя главы администрации города, предпринимателей — для них, по мнению Ларисы и Марины, 6000 рублей — сумма не критичная. Они и сами на собраниях заявляют: "Вы что на своих же детей денег не найдёте?"

Родители будущих пятиклассников тоже так думали, когда их дети только начинали учёбу. А теперь планируют снимать купленные ими батареи из класса начальной школы, вывозить оттуда парты и стулья, которые также приобретались за их счёт. А школа рекомендует им снова купить всё, чтобы их детям было комфортно учиться.

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— Знаете, как может быть, родители заходят первый раз в класс, они могут увидеть какие-то недостатки. Например, линолеум где-то частично износился. Они мне говорят: "Людмила Васильевна, а что с полом?" Я честно отвечаю, что у нас дополнительного бюджета на это нет. Они аккуратно спрашивают: "Может, мы как-то можем помочь?" То есть это только их добровольное желание, — объясняет директор лицея Людмила Чернова.

Оказывается, что у классного руководителя первоклашек и директора школы совпадают отчества и фамилии. Но, как сказали Лайфу родители учеников, точно не известно, являются ли женщины родственницами — возможно, это просто странное совпадение. При этом педагог Ольга Чернова просит родителей не только быстрее сдать деньги (скрины переписок из родительского чата, в котором также состоит учитель, имеются в распоряжении редакции), но и принести в школу туалетную бумагу, тряпки для доски и канцелярские принадлежности.

— Пока нам только намекают на возможные проблемы детей. Внутри класса травли нет. Иногда дети говорят друг другу: "Вот твоя мама не платит лицею", очевидно, что это дети берут от своих родителей. Но открытых конфликтов на этой почве пока не возникало, посмотрим, как будет в этом году, — добавляет Лариса.

Лайф направил запрос в отдел образования Администрации города Звенигова. На момент публикации ответа не последовало.