Интересы Запада. Как отравление Навального останавливает "Северный поток — 2"

Просто поражаешься, как у некоторых (детей — зачёркнуто) людей всё просто устроено.

Есть у нас борец против "кровавого режима" — очень популярный N. Он часто ездит за границу — никто ему в этом не препятствует. Да и по своей стране катается сколько хочет. Его не закрывают в тюрьму, хотя, понятное дело, в нашей стране от этого никто не застрахован, тем более блогер. Его даже пустили как-то раз на выборы, где он имел неплохие шансы. Его спонсоров и информаторов не раскрывали и не преследовали. Кстати, да, в финансовом плане у него всё просто замечательно.

В общем, оппозиционер № 1 довольно насыщенно и интересно жил. И тут вдруг его неожиданно "отравил Кремль", прямо как Скрипаля, а затем любезно разрешил перевезти его отравленное Кремлём тело в Германию.

— Путин отравил! — кричат во всех молодёжных пабликах. — Нет, ну а кто ещё?

Но ладно — сторонники мистера N. Они уже давно не удивляют и даже почти не раздражают. Совсем другое дело, когда начинают совать свой нос не в свои дела наши "западные партнёры", делая это с таким высокомерным и напыщенным лбом, что стукнуть хочется.

Приходят, как к себе домой, и спрашивают с нас за своего человека. Не в том смысле, что мистер N — их шпион, но как минимум это тот человек, который разделяет некоторые их интересы.

— Европейский союз решительно осуждает то, что кажется покушением на жизнь господина Навального. Крайне важно, чтобы российские власти безотлагательно начали независимое и прозрачное расследование отравления господина Навального, — сказано в заявлении Жозепа Борреля, верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

У Ангелы Меркель (как и у главы МИД Германии Хайко Мааса) вторая молодость началась, когда отравили российского оппозиционера, а, например, помощник президента Трампа сообщил о том, что США изменит свои отношения с Россией, если выяснится, что страна причастна к отравлению Навального.

Вот это я понимаю "крыша" у парня.

Но западные наши "друзья" не только языком молоть могут, у каждого из них на тот или иной случай есть запечатанный конверт с новыми санкциями для России.

К примеру, немецкое деловое издание Handelsblatt уже опубликовало призывы остановить газопровод "Северный поток — 2".

Причиной (и это не шутка!) является покушение в России на лидера оппозиции, который находился под постоянным наблюдением спецслужб.

Немецкое издание понимает, что экономически изолировать большую страну невозможно (хотя ой как хотелось бы), но и высказывать в пустоту свои возмущения им недостаточно — они хотят большего.

— Покушение на отравление лидера российской оппозиции должно повлечь за собой целенаправленную реакцию. Нельзя вводить в эксплуатацию и газопровод "Северный поток — 2" через Балтийское море, — пишет немецкое издание.

Вот так вот влёгкую, без тени смущения Европа проецирует локальную ситуацию (которую, понятное дело, невыгодно было создавать Кремлю) с отравлением оппозиционера на глобальные отношения между Россией и Западом.

Эксперты считают, что эти запугивания остановкой "Северного потока — 2" не имеют под собой серьёзных оснований, однако выступления против будут. И вполне вероятно, что нас ожидает новый пакет точечных санкций.

Не хочется закапываться в предположениях, но среди людей, которым по каким-то причинам не нравится "Северный поток — 2", могут быть люди с нерядовыми возможностями, способные нанять кровавых, но эффективных сценаристов и режиссёров, которые могли бы легко снять это бодрое кино. А уж актёрский кастинг — дело совсем плёвое. Связка Навальный — Германия — "Северный поток — 2" как-то очень назойливо напрашивается.

Карта Навального может вырасти в цене, и Запад её может хорошо обменять — сыграть ею против России.

Всё развивается по такому абсурдному сценарию, что невольно вспоминаешь Елену Троянскую или Гаврило Принципа. Люди — поводы для войны.

Понятно, что всем (не только подросткам с его ютуб-канала) очень жалко Алексея, но давайте признаем, что крайне несправедливо вешать всех отравленных собак на Россию, тем более когда мы видим, как самым циничным образом этой ситуацией пользуются наши западные партнёры, для которых Навальный является просто разменной монетой.