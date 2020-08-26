О бедной Юле замолвите слово: почему Юлия Тимошенко вдруг решила заболеть?

Из Украины идут тревожные новости — лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко оказалась на больничной койке. По словам её пресс-секретаря, политик заразилась коронавирусом, была госпитализирована 23 августа, болеет в очень тяжёлой форме и "хороших новостей пока нет". При этом нет данных ни о больнице, где находится Юлия Владимировна, ни о подробностях её лечения — что уже порождает различные слухи.

Так, какое-то время распространялась информация о том, что Тимошенко подключена к ИВЛ, но затем депутат от "Батьковщины" опроверг эти данные — хотя, по его словам, ситуация всё равно очень печальная.

— Она в критическом состоянии. У неё высокая температура, и она следует протоколу лечения, вентиляции лёгких и так далее. Однако это не аппарат ИВЛ, а другие препараты, которые прописаны в медицинском протоколе. Всё остальное я бы не хотел комментировать, это болезни, которых не пожелаешь даже своим врагам. Мы всей командой молимся и желаем ей скорейшего выздоровления, — пояснил нардеп.

Загадочность истории с Тимошенко можно объяснить двояко. Не исключено, конечно, что "оранжевая принцесса" действительно очень тяжело болеет. Если действительно так, то ей можно только посочувствовать. Однако почему-то кажется, что всё у неё будет хорошо. В конце концов, у Юлии Владимировны есть успешный опыт божественного исцеления — напомним, что во время нахождения в Качановской колонии она чуть ли не умирала от проблем с позвоночником, на победивший Майдан её привезли на кресле-каталке, и вскоре она чудесным образом встала.

Вот и сейчас за историей с коронавирусом (болезнью, распространение которой на Украине тамошние власти пытаются замалчивать) может стоять ровно такая же информационная раскрутка. Пиар на болячках, призванный обратить внимание СМИ на ушедшую в последние месяцы в тень Тимошенко, а также вернуть её на передовицы украинских газет и сайтов. Заставить журналистов замолвить слово о бедной Юле.

На первый взгляд кажется, что пиар оказался неудачным. Беглый анализ украинских СМИ показывает, что теме болезни Тимошенко не уделяют особого внимания. Никаких истерик медийных лиц из серии "как же мы без тебя", никаких причитаний и захода солнца украинской демократии, никаких призывов отправить её лечить в Германию и, естественно, никаких передовиц — просто констатация факта болезни (реакция на её болячки в Качановской колонии, напомним, была совершенно другой — вся страна следила за "Тимошенкиадой" как за "Домом-2"). Кто-то может посчитать, что политическая карьера Тимошенко реанимации не подлежит.

Однако противники Юлии Владимировны могут не обольщаться. Тимошенко — птица-феникс украинской политики. В отличие от многих других звёзд украинского небосклона, она умеет выживать. Когда другие политические деятели ярко горели и быстро сгорали (тот же Яценюк, считавшийся молодым дарованием до Майдана и быстро потухший после него, или Зеленский сейчас), Юлия Владимировна не только ярко горит, но и возрождается из пепла. Сколько раз её списывали в утиль, столько раз она возрождалась. Сколько раз она уходила в тень и сколько раз выскакивала вперёд (скажем честно, если бы не феномен Зеленского, именно Тимошенко, которую все похоронили после 2014 года, стала бы президентом в 2019 году).

А всё потому, что она, в отличие от множества украинских активистов, всегда умела играть вдолгую и выбирать для работы перспективные, а не сиюминутные темы. Собственно, именно так она играет и выбирает сейчас. История с её болезнью — не спринт, а начало длинного марафона по возвращению её в политическую жизнь. Марафона, который продлится как минимум несколько недель, в ходе которого население узнает о том, что переболевшая и не до конца оправившаяся Тимошенко с места в карьер рванула защищать права простых украинцев.

— Традиционные темы Юлии Владимировны — высокие тарифы, газ, тепло — будут опять актуальны осенью. Тогда и можно ожидать от неё активности. Кроме того, Тимошенко застолбила за собой тему избыточного внешнего влияния. При этом Юля отыгрывает эту тему более аккуратно и мягко, чем та же партия "За жизнь" Виктора Медведчука. Я думаю, что многим избирателям это тоже нравится, и по мере увеличения усталости от засилья западных товарищей электорат вернётся к Тимошенко, — пояснил Лайфу украинский политолог, эксперт центра "Дом демократии" Анатолий Октисюк.

"Болезнь" нужна для того, чтобы вернуть её на публичные площадки, а там она уже развернётся. Во времена своей политической зрелости Юлия Владимировна умела то, что не умел и, наверное, не умеет ни один другой украинский политик. Тимошенко — очень яркий харизматик. И когда она выступала, то чем-то напоминала питона Каа — слушающие её "бандерлоги" из числа украинских избирателей словно находились под гипнозом. Они проникались её словами, верили ей и шли за ней. Если ей удастся вернуть образ Каа, то она вполне сможет консолидировать огромный украинский протестный электорат, голосовавший за Зеленского и недовольный тем, что избранный ими президент превратился из спасителя в свадебного генерала или — ещё хуже — во второго Петра Порошенко.

Да, есть у "оранжевой принцессы" и своя слабость. Тимошенко — не командный игрок. Она всегда тянет одеяло на себя и не рассматривается украинскими силами как надёжный партнёр. И если она не изменит это впечатление, то совершить очередную попытку штурма политического Олимпа ей будет ой как непросто.

— У Тимошенко есть шанс выиграть следующие президентские выборы, но для этого ей нужно заключить альянс с Олегом Ляшко (у них общий электорат в селе). Кроме того, она должна договориться с Юрием Бойко или Виктором Медведчуком, чтобы расширить электоральную базу на Юго-Восток, — поясняет Анатолий Октисюк.