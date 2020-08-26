Заявляй и проверяй: кто и за что попал под горячую руку президента во время большого селекторного совещания

Например, слова о национально ориентированном бизнесе. Кто-то, конечно, подумал, что речь идёт о тотальной реприватизации и возврате всех стратегических активов в руки государства, но это не так. Подобные действия неприемлемы и невозможны в рыночном государстве. Путин имел в виду бизнес, который, зарабатывая в России, будет инвестировать в Россию, а не заниматься расхищением активов и сомнительными делами в интересах зарубежных игроков и в ущерб местным жителям.

Такими сомнительными делами, в частности, занималась Башкирская содовая компания, которая через аффилированную фирму пыталась начать разработку шиханов (местных гор) — сначала Тратау, а потом Куштау. Это уникальные геологические и археологические памятники, которые очень популярны среди местных жителей. Неудивительно, что эти жители возмутились и при помощи экологов воспрепятствовали строительству. И после того, как конфликт перешёл в силовую фазу (с избиениями и ЧОПом), он вышел на общероссийский уровень.

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В итоге власти встали на сторону населения. "Я прошу Правительство РФ совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации, предложить решение. Я думаю, что люди, которые обратили на это внимание и которые выразили своё недоверие тому, что делается на месте, они в значительной мере правы и нечего доводить до каких-то конфликтов, нужно просто вести диалог с людьми", — заявил президент. И речь идёт отнюдь не о том, что компанию просто отругают за хамские действия. Власти серьёзно заинтересовались её деятельностью. По мнению руководства Башкирии, компания просто не хочет проводить модернизацию производства, которая позволила бы ей разрабатывать более труднодоступные, но и менее чувствительные для населения запасы известняка в других частях республики.

В 2019 году компания заработала 45 миллиардов рублей, но на инвестиции пустила лишь около двух с половиной миллиардов. В разы больше ушло на дивиденды акционерам, которые живут и тратят не в России, — и президента такое поведение не устраивает. "Жить, конечно, можно где угодно, мы свободная страна, но, если вы здесь работаете, в России, здесь зарабатываете деньги, нужно подумать о людях, которые работают на ваших предприятиях, нужно подумать о будущих рабочих местах, о социальной сфере, об инфраструктуре", — возмутился он. И уже потребовал от прокуратуры выяснить, насколько вообще соответствовала закону сама сделка, "в результате которой был утрачен контроль за этими активами со стороны государства". Речь о событиях 2013 года, когда "абсолютно чудесным образом, через объединение компании доля государства размывается и снижается ниже контрольной" — то есть с 62% до 38%. И не просто каких-то активов, а стратегических: Башкирская содовая компания производит 85% всей пищевой соды в России. Не исключено, что по итогам разбирательства государство сможет вернуть себе контроль за компанией и пустит её прибыль не в офшоры, а в развитие производства.

Ещё одной темой совещания стала ситуация в вузах. Российское высшее образование вообще в последние недели оказалось в центре различных слухов. Одни активисты говорили о том, что власти хотят всех перевести на дистанционное обучение, другие уверяли, что под соусом коронавируса Кремль будет убивать вузы (поскольку стране не нужно так много умных людей). Российские власти этим слухам внимания не уделяют. Вместо этого президент принимает конкретные шаги для поддержки доступного и качественного высшего образования. Так, он потребовал от Министерства образования следить за вузами и убедиться в том, что они соблюдают данную им ранее рекомендацию не повышать цены на обучение в новом учебном году (население и без того лишилось доходов из-за коронавируса, поэтому многим будет непросто найти средства для поступления их ребёнка на контрактное обучение).

Путин назвал четыре российских вуза, где стоимость обучения повысили, и министр образования Валерий Фальков заявил, что с ними "проведена работа". При этом никто не собирается решать проблемы людей за счёт финансового благосостояния вузов — Путин поручил правительству подумать над тем, чтобы "поддержать их в этом году". "Хотя бы частично компенсировать то, что они хотели бы получить, поднимая стоимость обучения… Деньги-то небольшие", — пояснил президент.

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Наконец, третьей важной темой были страховые выплаты медикам в связи с их работой в условиях эпидемии коронавируса. Путин был возмущён многочисленным задержками выплат по вине органов власти. "Забюрокраченная слишком система принятия решений оказалась: 16 и более документов надо собрать человеку, чтобы получить соответствующую выплату", — возмутился президент, потребовав либо разработать простую процедуру на федеральном уровне, либо дать соответствующие рекомендации регионам.

Да, президент отреагировал и решил, но от кого он узнал о проблемах? Кто был инициатором обсуждения? Не чиновники: все три вопроса (и Башсода, и вузы, и выплаты) подняли представители гражданского общества, пославшие власти сигнал о необходимости реагировать и решать. И в последних двух случаях сигналы исходили из Общероссийского народного фронта.

"ОНФ со своей стороны провёл большую и кропотливую работу, чтобы выявить все случаи, когда призыв президента не был услышан и увеличение стоимости обучения лишило возможности получить высшее образование тех молодых людей, которые уже ориентированы на выбор конкретной профессии. Хочется с удовлетворением отметить, что Министерство науки и высшего образования на основании нашей информации оперативно провело переговоры с учредителями таких вузов и приняло меры, чтобы стоимость вернулась в прежние границы", — заявила сопредседатель Центрального штаба фронта Елена Шмелёва.