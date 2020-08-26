Назад пути нет. Россиянам могут запретить возвращать купленные в Интернете товары

Россиянам могут запретить возвращать в семидневный срок купленные через Интернет товары. Речь идёт о смартфонах, косметике, нижнем белье и бытовой технике, которая не имеет брака и изъянов. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что сейчас Минпромторг разрабатывает новый нормативно-правовой акт, который придёт на смену "Правилам продажи товаров дистанционным способом", которые утратят силу с начала будущего года.

При этом в Торгово-промышленной палате (ТПП) предлагают уравнять правила торговли онлайн и стационарной торговли, что запретит гражданам сдавать товары, которые признаны невозвратными для обычной торговли.