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Эксперт призвал не переживать из-за двойного списания денег с карты

Самое главное в подобной ситуации — сделать всё для оперативного возврата средств.

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Фото © Pixabay

Повторное списание денег с банковской карты может означать лишь некоторые технические неполадки. В такой ситуации не стоит сильно переживать или искать виноватых. Об этом агентству "Прайм" рассказал преподаватель кафедры "Банковское дело" университета "Синергия" Антон Рогачевский.

Столкнувшись с данной проблемой, не стоит сильно переживать. Для разрешения ситуации надо обратиться в банк и предоставить информацию о возникшей проблеме, — отметил Рогачевский.

По словам эксперта, в указанной цепочке участвуют держатель карты, магазин с POS-терминалом, банк — эмитент карты, банк-эквайрер и национальная платёжная система, а сбой может случиться на любом из этапов.

Главное в подобной ситуации — как можно скорее вернуть средства обратно, а для этого возможно прохождение идентификации и кодовое слово.

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