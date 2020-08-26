Эксперт призвал не переживать из-за двойного списания денег с карты

Повторное списание денег с банковской карты может означать лишь некоторые технические неполадки. В такой ситуации не стоит сильно переживать или искать виноватых. Об этом агентству "Прайм" рассказал преподаватель кафедры "Банковское дело" университета "Синергия" Антон Рогачевский.

— Столкнувшись с данной проблемой, не стоит сильно переживать. Для разрешения ситуации надо обратиться в банк и предоставить информацию о возникшей проблеме, — отметил Рогачевский.

По словам эксперта, в указанной цепочке участвуют держатель карты, магазин с POS-терминалом, банк — эмитент карты, банк-эквайрер и национальная платёжная система, а сбой может случиться на любом из этапов.