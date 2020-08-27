Девушка убила свою маму и четыре месяца жила с её мумией, которую оставила в ванной

В городке Алькудия-де-Креспинс на юге Испании соседи последние месяцы начали чувствовать неприятный запах из квартиры, в которой живут мама и дочь. Поначалу ему не придали значения, но потом заметили, что 49-летняя Ана давно не появлялась на людях. На вопросы, куда пропала женщина, её 19-летняя дочь Терри отвечала, что она скоро вернётся. Только в августе выяснилось, что девушка убила свою мать около 4 месяцев назад и всё это время жила с её трупом в одной квартире.