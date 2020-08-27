Девушка убила свою маму и четыре месяца жила с её мумией, которую оставила в ванной

В городке Алькудия-де-Креспинс на юге Испании соседи последние месяцы начали чувствовать неприятный запах из квартиры, в которой живут мама и дочь. Поначалу ему не придали значения, но потом заметили, что 49-летняя Ана давно не появлялась на людях. На вопросы, куда пропала женщина, её 19-летняя дочь Терри отвечала, что она скоро вернётся. Только в августе выяснилось, что девушка убила свою мать около 4 месяцев назад и всё это время жила с её трупом в одной квартире.
Тело 49-летней Аны нашли лежащим в ванной. Из-за разложения определить точную дату смерти невозможно. Однако издание Las Provincias сообщает, что женщину убили в апреле, когда в стране начался карантин. Власти задержали дочь жертвы, а также её молодого человека, который жил вместе с ними. Соседи часто слышали, как они ругаются.
Сообщается, что о гниющем трупе офицерам гражданской гвардии доложил один из знакомых Тери. Якобы девушка сама поделилась с другом, что зарезала свою мать. На следующий же день после сообщения власти заявились с осмотром в дом предполагаемых преступников.