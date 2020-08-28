Защита от взрыва и теракта. "Росатом" показал уникальную систему безопасности для атомных станций

Прямых аналогов такой системе за рубежом в данный момент нет.

Специалисты научно-производственного комплекса "Дедал" из подмосковной Дубны представили на форуме уникальный цифровой продукт — электронный обучающий комплекс для моделирования систем безопасности на охраняемых объектах. Программное обеспечение, по словам руководителя портфеля цифровых продуктов АО "НПК "Дедал" Дмитрия Владимирова, позволяет создавать виртуальные модели охраняемых объектов с последующим построением в 3D-пространстве систем физической защиты, оснащённых разнообразными техническими средствами охраны: датчиками, камерами наблюдения, средствами обнаружения.

Фото © LIFE / Стас Вазовски

Комплекс уже поставлен и активно эксплуатируется в Технической академии "Росатома". Преподаватели академии проводят обучение специалистов возможностям современных средств охраны, вся информация о которых хранится в соответствующей библиотеке изделий, и готовят сценарии по отработке действий сил охраны при попытке проникновения на периметр объекта или возникновении пожара Дмитрий Владимиров Руководитель портфеля цифровых продуктов

На экспозиции предприятия представлен гибридный обучающий комплекс, демонстрирующий возможности эшелонированной системы активной защиты акваторий "Гардемарин", которая представляет собой комплекс технических средств безопасности для обнаружения, сдерживания и противодействия несанкционированному проникновению на охраняемый объект подводных и надводных нарушителей, сверхмалых подводных лодок, автономных роботизированных подводных аппаратов, боевых гидробионтов, надводных плавсредств, а также активного воздействия на подводных нарушителей.

Фото © LIFE / Стас Вазовски

Отмечу, что предприятие в настоящее время активно развивает цифровое направление. Мы являемся разработчиками системы постановки и контроля задач для сервисных компаний (занятых в сфере коммунального обслуживания населения), а также собственной геоинформационной аналитической платформы и имеем опыт работы с коммерческими и муниципальными заказчиками Дмитрий Владимиров Руководитель портфеля цифровых продуктов