Александр Даванков: Депутатов Госдумы надо на пару дней пересадить на такси

— С каждым годом ситуация на рынке такси становится всё хуже. Причём как для пассажиров, так и для самих таксистов, — считает Александр Даванков. — Пассажиры такси сегодня практически не защищены законом. Во многих регионах порядка 40% автомобилей такси не имеют полиса ОСАГО. А те, которые имеют, оформлены в режиме частного использования, а не в режиме такси. Кроме того, пассажиры фактически не знают, кто их везёт и есть ли вообще у этого человека права. Разрешения на перевозки выдаются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые могут передавать их кому-угодно. Страдают и сами водители. Агрегаторы такси устанавливают экономически необоснованные цены на поездки. Это заставляет таксистов работать шесть дней в неделю. Их смены длятся по 14–16 часов, медицинский осмотр перед сменой давно превратился в профанацию, отсюда и рост ДТП со смертельным исходом.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД) г. Москвы, за первое полугодие 2020 года смертность при ДТП с участием такси в столице увеличилась на 80%. Погибло 38 человек, в 2019 году за аналогичный период — 21 человек. Пугающая статистика растёт и в ряде регионов России.

По мнению Александра Даванкова, ситуацию может улучшить цифровизация всего рынка такси, что должно быть закреплено в федеральном законе.

— Цифровизация — это разработка простой и максимально удобной онлайн-схемы регулирования сферы такси, — говорит Александр Даванков. — Это создание двух федеральных или региональных реестров: автомобилей такси и самих водителей. Разрешение на перевозку необходимо выдавать только на конкретное физическое лицо, причём предоставлять эту услугу в электронном виде, например, на портале госуслуг. При этом будет автоматически производиться проверка автомобиля и водителя по линии ФИС ГИБДД, а также по базе ФНС на предмет того, платит или не платит таксист налоги. Самих водителей, которые по факту являются самозанятыми, необходимо уравнять в правах с ИП, только без сотрудников. Но с правами необходимо возложить и обязанности. Создавать системы контроля за большим количеством водителей.

Предложения "Новых людей" разделяют и эксперты в области безопасности дорожного движения.

— Перевод рынка такси в цифру значительно упростит работу водителей и повысит безопасность пассажиров, — считает координатор движения "Общество синих ведёрок" Пётр Шкуматов. — Улучшится контроль за деятельностью агрегаторов такси. Например, агрегатор должен в обязательном порядке уведомлять пассажиров полностью о том, кто осуществляет перевозку, предоставлять данные разрешения на такси, а также прямые контакты водителя пассажиру. Помимо реестров водителей и автомобилей должен быть создан и федеральный реестр агрегаторов услуг легкового такси. Ведение деятельности компаниям, которые не в реестре, должно быть запрещено.

По словам Петра Шкуматова, за передачу заказа автомобилю без разрешения на такси должны быть предусмотрены крупные штрафы. Кроме того, агрегатор должен быть обязан делать заказ не напрямую, а через Региональную навигационную информационную систему (РНИС), обозначая, кому он передаёт заказ, и потом указывая, что заказ выполнен. Сама же РНИС обязана вести учёт рабочего времени водителя и блокировать передачу заказа, если водитель перерабатывает. Схема передачи заказа должна быть явным образом прописана в законе о такси.

— Необходимо также мотивировать таксистов ездить по правилам, — убеждён Пётр Шкуматов. — Сейчас нарушения ПДД никак не влияют на статус разрешения, многие автомобили такси имеют миллионы рублей штрафов, которые не платят. При достижении определённого количества штрафов разрешение на такси должно приостанавливаться. Если же эти штрафы не оплачены, то разрешение на такси должно аннулироваться. Если же водитель легкового такси совершает нарушения ПДД из категории грубых — выезжает на встречную полосу, проезжает на красный свет, то разрешение тоже должно аннулироваться при повторном подобном нарушении.

В ряде регионов страны уже началась работа по цифровизации рынка такси. В Москве, по данным ЦОДД, уже готовится к запуску система цифровых профилей водителей легковых такси. Её ввод в эксплуатацию планируется на ноябрь-декабрь 2020 года.

По мнению Александра Даванкова, крайне важно, чтобы работа регионов по переходу на цифру была синхронизирована, в том числе и в рамках федерального закона о такси.