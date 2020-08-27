Русофобия — удовольствие дорогое. Как заставить страны Прибалтики уважать русских

Русские в Латвии должны прекратить быть русскими. С таким заявлением выступил депутат сейма от праворадикального Национального блока Янис Иесалниекс. По его мнению, ассимиляция является единственным способом для латвийских русских стать по-настоящему своими, пока же этого не произошло, они остаются "иммигрантами", хоть даже и родились в Латвии.

Конечно, заявление вызывающее для парламентария страны, которая входит в ЕС и позиционирует свою приверженность "западным ценностям". Впрочем, для Латвии это давно стало нормой, поэтому странно было бы удивляться высказываниям депутата-националиста в стране, где правые партии составляют в парламенте правящую коалицию и фактически определяют государственную идеологию.

Для стран Прибалтики с самого начала их государственности именно русофобия стала этой идеологией. Ввиду отсутствия внятного обоснования самого смысла независимости, почти во всех бывших советских республиках единственной национальной идеей стало противопоставление себя "империи", попытка переписать историю, единственным смыслом которой теперь стала "борьба с угнетением". Поэтому поражение в правах русских считается не национализмом, а "восстановлением исторической справедливости", освобождением от наследия "оккупации".

Именно страны Прибалтики преуспели в этом больше всех — они и в СССР всегда были как будто чужими. Неудивительно, что они же первыми попросились на выход из Союза и, обретя независимость, начали политику апартеида по отношению к русскоязычным.

В Латвии и Эстонии до сих пор существует позорный институт "негражданства". Гражданство Латвии получили лишь лица, являющиеся потомками жителей довоенной Латвии. Все, кто приехал в Латвию после 1940 года, автоматически становились "негражданами", лишившись целого ряда прав. Для того чтобы получить паспорт гражданина, нужно было пройти унизительную процедуру "натурализации", смысл которой — в отказе от собственной национальной идентичности.

Эта мера имеет не только политический смысл (власти, очевидно, боялись допускать русскоязычных к выборам), но и идеологический — потомки "оккупантов" должны были быть поражены в правах, а единственным способом избежать этого было то, о чём и говорит Иесалниекс, — ассимилироваться.

Стоит отметить, что подобной практики нет не то что бы нигде в Европе, но и вообще нигде в цивилизованном мире. Но в Евросоюзе на это всегда стыдливо закрывали глаза.

Дети неграждан также автоматически становились негражданами. В Латвии лишь с этого года новорождённые дети неграждан автоматом становятся гражданами. Очевидно, что и это решение для властей страны — вынужденное.

Заявление депутата ещё раз подчёркивает, что политику апартеида по отношению к русскоязычным никто сворачивать и не думает. Во всяком случае, до тех пор, пока такие, как Иесалниекс, составляют большинство в парламенте.

Своё заявление тот сделал, споря в социальных сетях на тему того, является ли мэр Лондона Хан Садик истинным британцем.

— Хан — такой же уроженец Великобритании, как Ушаков (экс-мэр Риги, а ныне — депутат Европарламента Нил Ушаков) — Латвии. Потомки иммигрантов, которые не ассимилировались, по моему мнению, остаются иммигрантами. Поскольку им чужда культура основной нации и социальная память, — заявил он.

Сравнивать Хана, имеющего иранское происхождение, с Ушаковым — как минимум некорректно. Да, оба родились в странах, мэрами столиц которых являются. Однако русские в Латвии — треть населения, а вот число иранцев в Британии составляет от силы пару процентов. То есть русские в Латвии, конечно, меньшинство, но меньшинство, с которым нельзя не считаться.

Я уж не говорю, что русские проживают в прибалтийских республиках веками, а в Европу и в Великобританию, в частности, выходцы из мусульманских стран начали массово переселяться лишь в последние десятилетия.

Британия тоже хотела бы избавиться от "незваных гостей", почему и вышла из ЕС, но гости у неё и впрямь незваные, а избавиться от них она пытается цивилизованными методами, в то время как Латвия стремится выжить людей, являющихся неотъемлемой частью истории страны, и методами, далёкими от цивилизованных.

Между тем, "избавление" от трети населения страны может серьёзно ударить по демографии. Тем более что Латвия давно по ней ударила, разрушив ради вступления в ЕС созданную при СССР экономику, благодаря чему её население сократилось на треть и продолжает сокращаться: русскоязычные, не желающие ассимилироваться, уезжают в Россию, а латыши — в Европу.

Экономика стран Прибалтики и впрямь в плачевном состоянии, сносный уровень жизни поддерживается лишь благодаря дотациям из Европы.

Впрочем, у прибалтов остаются ещё морские порты в Риге, Вентспилсе и Клайпеде, на перевалке грузов через которые они ещё могут что-то сами зарабатывать. Главным образом — российских грузов.

Но и этому приходит конец. Россия твёрдо взяла курс на развитие собственных портов на Балтике. Это объясняется, конечно, в первую очередь экономическими целями (зачем переплачивать за транзит?) и политическими (зачем кормить русофобов?).

В Прибалтике уже не первый год бьют тревогу: они уже потеряли более 60 процентов грузооборота, и процесс продолжается. Высказываются робкие надежды на грузопоток из Китая, однако тут география сыграла злую шутку: между ними и Китаем находится Россия.

И ведь всё могло бы быть по-другому, будь эти страны дружественными по отношению к нам, могли бы как сыр в масле кататься, получая бонусы от транзита, дешёвые энергоресурсы и так далее. Но они сами от этого отказались. И, судя по высказываниям Иесалниекса, менять политику не намерены, продолжая стрелять себе по различным частям тела.