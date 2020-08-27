Создатели российской вакцины от коронавируса рассказали, как она работает

Более 44 тысяч человек приняли участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. По данным разработчиков препарата, его клинические исследования показали отсутствие долгосрочных рисков для здоровья людей, в том числе рисков развития онкологических заболеваний и бесплодия.

По словам учёных, вакцина "Спутник V" содержит неспособные к размножению аденовирусы человека. Отмечается, что это два разных вирусных вектора, то есть частицы, используемые для доставки в клетки организма нужного генетического материала.

Вакцинация происходит в два этапа. Сначала человеку вводят препарат, который содержит ген, ответственный за создание широко известных "шипов" коронавирусных частиц (которые и прозвали короной). Они называются Spike-белками или просто S-белками. Spike — "шип" в переводе с английского. В результате в теле начинают вырабатываться эти "шипы", и начинается ответная реакция иммунитета.

Фото © ТАСС / РФПИ и Центр им. Гамалеи

Вторую прививку нужно сделать через 21 день. В ней находятся незнакомые человеческому организму аденовирусы, которые дополнительно усиливают иммунитет и делают его более продолжительным. По расчётам разработчиков вакцины, её действие продлится до двух лет. Столь долгосрочная эффективность — главное преимущество использования двух разных типов аденовирусных векторов, подчеркнули в Центре Гамалеи. Это стало прорывной идеей, сказали исследователи — до сих пор большинство фармкомпаний использовали одновекторный подход.

Учёные пояснили, что оперативно создать вакцину им помог накопленный опыт работы с другими вирусами. Напомним, в Гамалеи ранее разрабатывали вакцину против вируса Эбола, а также против вируса ближневосточной лихорадки MERS. Как известно, MERS наряду с вирусом атипичной пневмонии SARS — ближайшие родственники нового коронавируса. Проделанную российскими микробиологами работу высоко оценили многие их зарубежные коллеги.

Первое, что надо сказать российским учёным и медикам, это "браво!". Эту технологию и научный подход мы прекрасно понимаем и абсолютно одобряем. Вы совершили настоящий прорыв в науке и медицине. Мы благодарны вам за то, что вы сделали замечательную работу Полина Степенски Заведующая отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии клиники Хадасса, Израиль

Высоко оцениваю разработанную Центром Гамалеи вакцину от CoViD-19. Поздравляю вашу страну с государственной регистрацией препарата. Российская аденовирусная вакцина является безопасной и должна успешно завершить клинические испытания Чжун Наньшань Директор Центра исследований респираторных заболеваний Гуанчжоу, Китай

Из того, что я видела, это, пожалуй, наиболее многообещающая платформа Хильдеганд Эртл Профессор, Центр вакцин и иммунотерапии, Институт Вистар, Филадельфия, США