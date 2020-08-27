ЦСКА уступил "Витязю" в стартовом матче на Кубке мэра Москвы

В Москве на "ЦСКА-арене" стартовал традиционный предсезонный хоккейный турнир — Кубок мэра Москвы, в котором примет участие четыре клуба (ЦСКА, "Спартак", "Динамо М", "Витязь"). В матче-открытии подмосковный "Витязь" нанёс поражение столичному ЦСКА — 3:2. Для подопечных Игоря Никитина эта игра стала первой в нынешнем межсезонье.
На 13-й минуте встречи новобранец ЦСКА, нападающий Андрей Локтионов вывел армейцев вперёд.
13` Андрей Локтионов отлично поработал на пятаке - 1:0 pic.twitter.com/V8NWwhKZ1m— ХК ЦСКА Москва (@hccska) August 27, 2020
Подопечные Михаила Кравеца отыгрались за 30 секунд до первого перерыва, отличился Захар Бардаков. А на старте второго игрового отрезка богатыри в течение минуты усилиями защитника Якуба Ержабика и нападающего Данила Моисеева дважды реализовали большинство.
Всё, на что хватило армейцев, — это шайба Максима Шумакова, которую форвард забросил на шестой минуте заключительного периода — 2:3.
Во второй игре дня столичное "Динамо" встретится с московским "Спартаком". Начало матча в 19:15 мск.
Кубок мэра Москвы
ЦСКА (Москва) — "Витязь" (Подольск) — 2:3 (1:1; 0:2; 1:0)