Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

ЦСКА уступил "Витязю" в стартовом матче на Кубке мэра Москвы

Для армейцев эта игра стала первой после коронавирусного карантина.

12
Post cover

Фото © Twitter / HC Vityaz

В Москве на "ЦСКА-арене" стартовал традиционный предсезонный хоккейный турнир — Кубок мэра Москвы, в котором примет участие четыре клуба (ЦСКА, "Спартак", "Динамо М", "Витязь"). В матче-открытии подмосковный "Витязь" нанёс поражение столичному ЦСКА — 3:2. Для подопечных Игоря Никитина эта игра стала первой в нынешнем межсезонье.

На 13-й минуте встречи новобранец ЦСКА, нападающий Андрей Локтионов вывел армейцев вперёд.

Подопечные Михаила Кравеца отыгрались за 30 секунд до первого перерыва, отличился Захар Бардаков. А на старте второго игрового отрезка богатыри в течение минуты усилиями защитника Якуба Ержабика и нападающего Данила Моисеева дважды реализовали большинство.

Всё, на что хватило армейцев, — это шайба Максима Шумакова, которую форвард забросил на шестой минуте заключительного периода — 2:3.

Во второй игре дня столичное "Динамо" встретится с московским "Спартаком". Начало матча в 19:15 мск.

Кубок мэра Москвы

ЦСКА (Москва) — "Витязь" (Подольск) — 2:3 (1:1; 0:2; 1:0)

Выбор редакции

Loading...