ЦСКА уступил "Витязю" в стартовом матче на Кубке мэра Москвы

В Москве на "ЦСКА-арене" стартовал традиционный предсезонный хоккейный турнир — Кубок мэра Москвы, в котором примет участие четыре клуба (ЦСКА, "Спартак", "Динамо М", "Витязь"). В матче-открытии подмосковный "Витязь" нанёс поражение столичному ЦСКА — 3:2. Для подопечных Игоря Никитина эта игра стала первой в нынешнем межсезонье.

На 13-й минуте встречи новобранец ЦСКА, нападающий Андрей Локтионов вывел армейцев вперёд.

13` Андрей Локтионов отлично поработал на пятаке - 1:0 pic.twitter.com/V8NWwhKZ1m — ХК ЦСКА Москва (@hccska) August 27, 2020

Подопечные Михаила Кравеца отыгрались за 30 секунд до первого перерыва, отличился Захар Бардаков. А на старте второго игрового отрезка богатыри в течение минуты усилиями защитника Якуба Ержабика и нападающего Данила Моисеева дважды реализовали большинство.

Всё, на что хватило армейцев, — это шайба Максима Шумакова, которую форвард забросил на шестой минуте заключительного периода — 2:3.

Во второй игре дня столичное "Динамо" встретится с московским "Спартаком". Начало матча в 19:15 мск.

Кубок мэра Москвы