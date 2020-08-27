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"Спартак" разгромил "Динамо" на Кубке мэра Москвы

Все шайбы спартаковцы забросили в третьем периоде.

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Фото © Twitter / Spartak Moscow

На Кубке мэра Москвы по хоккею столичный "Спартак" одержал волевую победу над московским "Динамо" — 4:1.

Подопечные Олега Знарка после двух периодов уступали с минимальным счётом, но ударно провели заключительный отрезок игры, отправив в ворота Александра Ерёменко четыре безответные шайбы. Дублем у красно-белых отметился словак Мартин Бакош, по голу забили Сергей Широков (большинство) с чехом Лукашем Радилом (пустые ворота).

Единственную шайбу в составе динамовцев на исходе второго периода забросил Вадим Шипачёв.

Следующую игру в турнире "Спартак" проведёт 28 августа против подольского "Витязя". Динамовцы в этот день встретятся с ЦСКА.

Кубок мэра Москвы по хоккею

"Динамо" (Москва) — "Спартак" (Москва) — 1:4 (0:0; 1:0; 0:4)

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