"Спартак" разгромил "Динамо" на Кубке мэра Москвы

На Кубке мэра Москвы по хоккею столичный "Спартак" одержал волевую победу над московским "Динамо" — 4:1.

Подопечные Олега Знарка после двух периодов уступали с минимальным счётом, но ударно провели заключительный отрезок игры, отправив в ворота Александра Ерёменко четыре безответные шайбы. Дублем у красно-белых отметился словак Мартин Бакош, по голу забили Сергей Широков (большинство) с чехом Лукашем Радилом (пустые ворота).

🚨 🚨 🚨ГОООЛ!!! 50` Мартин Бакош делает счёт 3:1 в пользу Спартака! pic.twitter.com/xwUW9yzDWO — Spartak Moscow (@spartak_hc) August 27, 2020

Единственную шайбу в составе динамовцев на исходе второго периода забросил Вадим Шипачёв.

Следующую игру в турнире "Спартак" проведёт 28 августа против подольского "Витязя". Динамовцы в этот день встретятся с ЦСКА.

Кубок мэра Москвы по хоккею