Подруги невесты чемпиона мира Сидакова, сбежавшей из-за интим-видео, рассказали о её чувствах к жениху

Пышная свадьба, которая продолжилась после брачной ночи в доме родителей жениха, обернулась кошмаром. Российский чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков и некоторые из гостей получили неприглядные кадры, где его возлюбленная Мадина предстала в откровенном виде. В сообщении было указано, что девушка работает эскортницей. Грянул скандал, "виновница" якобы даже попыталась лишить себя жизни, а потом скрылась в Москве.

Фото © Telegram / "НеМалахов", Скриншот © Telegram / "Плохие новости"

Однако подруги не торопятся поддерживать сторону обвинения и встали на защиту 25-летней Мадины, пишет МК. По их словам, сбежавшая невеста никогда не занималась эскортом. С богатыми родителями такой род деятельности ей ни к чему. Девушка работала фитнес-тренером, и лишь потому, что ей это нравилось.

Видео © Telegram / "НеМалахов"

Приятельницы не стали отрицать, что Мадина встречалась с мужчиной, который был её старше, но они расстались ещё три года назад. Девушка разорвала отношения, так как её избранник оказался женат. Некоторые именно его супругу подозревают в рассылке откровенных кадров с Мадиной — таким способом обиженная жена могла отомстить.

Кроме того, подруги девушки заверили, что Мадина уже успела забыть о прежних отношениях и по-настоящему влюбилась в Заурбека Сидакова, несмотря на недолгое знакомство. Пара впервые встретилась 28 апреля. Девушка гуляла на улице с собачкой, а спортсмен просто ехал мимо. Сейчас боец старается абстрагироваться от удручающей ситуации, с головой уйдя в тренировки.