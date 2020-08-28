В "Едадиле" появился автокешбэк для пользователей карты "Мир"

Кешбэк в агрегаторе спецпредложений "Едадил" — это возврат части денег от покупки товара по акции в партнёрской сети. Раньше кешбэк можно было получить только сканируя чеки через приложение, теперь же благодаря сотрудничеству с платёжной системой "Мир" получить кешбэк стало проще.

Упрощённый кешбэк по картам "Мир" доступен в магазинах "Лента", "Ашан", BILLA и "Монетка" — всего в более 1500 магазинах этих сетей в Москве, Санкт-Петербурге, центральной России, Сибири и на Урале. Со временем список партнёрских магазинов будет расширяться, и воспользоваться этим сервисом смогут и жители остальных регионов. Также обсуждается подключение карт других платёжных систем.