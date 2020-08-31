Старый и ещё старее: 74-летний Дональд или 77-летний Джо. С кем "варить кашу" России

Договариваться проще с прагматиками

В США официально прошли предвыборные слёты (т.н. конвенты) Республиканской и Демократической партий. Никаких неожиданностей или переворотов не произошло — обе партии провели красочные шоу и выдвинули тех, кого должны были выдвинуть. От республиканцев на второй срок пошёл действующий президент Дональд Трамп, а демократы (предварительно заштукатурив и взбодрив пожилого и больного человека) выставили на трибуну ветерана, бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Уже в ближайшие недели оба кандидата в президенты, а также их напарники (соответственно Майк Пенс и Камала Харрис) схлестнутся на дебатах, на которых Трамп будет доказывать, что его оппонент скорее мёртв, чем жив, а деревянному Майку Пенсу придётся защищаться от напора и популизма госпожи Харрис.

Россияне же не просто закупают попкорн в ожидании захватывающего зрелища. Они включают мозг и снова начинают обсуждать, какой победитель этого циркового соревнования наиболее выгоден для России?

Некоторые выбирают по традиционной линии — между условным республиканским и демократическим президентом. Тут доминирует мнение о том, что проще всё-таки с республиканцем. "Великая старая партия", как иногда ещё называют Республиканскую партию, заточена на американские интересы и консервативные ценности, среди которых всегда были традиционные для США принцип личного успеха, минимизация вмешательства государства в дела общества и даже немножко американский изоляционизм. Именно поэтому республиканские президенты — Никсон, Рейган, оба Буша — были скорее прагматиками, с которыми можно было договориться. Если, конечно, оппоненты умели договариваться, а не сдавать интересы своей страны и не обрекать миллионы сограждан на страдания за то, чтобы завоевать симпатии у американцев и получить Нобелевскую премию мира. Республиканцы будут давить там, где можно (как это делал Буш-младший), но они уважали силу и договаривались с сильными.

Что же касается демократов, то они всегда были заточены не столько на интересы, сколько на ценности (которые в их понимании были такими же интересами). Демократизация, свободы, майданы, отрицание чужих интересов и суверенитетов — в этом они преуспели куда больше республиканских коллег. Упёртый правозащитник Джимми Картер, уничтоживший Югославию Билл Клинтон, поддержавший "арабскую весну" и украинский Майдан Барак Обама — с ними прагматикам всегда было сложно найти общий язык. Дошло до того, что администрация Обамы во время египетской революции встала на сторону "демократичных исламистов", угрожая санкциями традиционным союзникам США из числа египетских военных за то, что они сместили "братьев-мусульман" и вернули Египет под контроль прозападной военной элиты. По сути, демократы — это верующие люди, а с верующими сложно искать какой-то компромисс по вопросам символов их веры. Оговоримся, что и среди республиканцев были верующие (тот же Болтон), но их было меньше и они всё-таки поадекватнее.

Но так ли это в нынешних условиях, когда традиционных республиканцев и демократов уже не большинство в их партиях? Дело в том, что за последние несколько избирательных циклов обе партии резко радикализировались, как и транслируемые ими идеи. Республиканцы ушли вправо и стали радикальными республиканцами-трампистами, а демократы ушли влево с их социалистическими идеями (сами демократы по понятным причинам от слова "социализм" дистанцируются и называют свои идеи прогрессистскими) и либеральным фундаментализмом. Так кто же сейчас более выгоден России на посту президента США — радикальный националист-республиканец или всё-таки радикальный либерально-глобалистический демократ?

А нужно ли договариваться?

Ответ, казалось бы, очевиден: конечно, республиканец, а тем более Трамп. Его внешняя политика, основанная на абсолютизации внутренних ценностей, а также смеси национального эгоизма и национализма, привела к реализации множества чаяний Российской Федерации. Пытаясь защитить интересы американского бизнеса, Трамп хоронит один из важнейших принципов внешней политики США — свободный доступ к американскому рынку в обмен на лояльность третьих стран и признание ими лидерства Вашингтона. Подрывая принципы свободной торговли и ведя протекционистскую политику, он разрушает коллективный Запад. Пытаясь монетизировать отношения с союзниками, он внёс раскол в трансатлантические отношения. А навязывая ЕС свою волю и заставляя безоговорочно следовать в фарватере американских интересов (наплевав при этом на ценности), Трамп фактически толкает Германию и другие страны в сторону большей независимости от США. В том числе и в российском вопросе. Дошло до того, что по иранскому вопросу в Совбезе европейские страны, в том числе и британская болонка Вашингтона, объединились против США.

С демократами же каши и раньше было не сварить, а теперь даже к кастрюле с ними не подойдёшь. Это демократы запустили и раскрутили фейк о российском вмешательстве в выборы. Это демократы в конгрессе являются самыми ярыми критиками Владимира Путина (посмевшего не разделять американские ценности, особенно резко усилившиеся в последние годы принципы феминизма, толерантности и ЛГБТ-пропаганды). Именно демократы призывают не искать никаких компромиссов с Москвой, а сдерживать её всегда и везде. Именно демократы пеняют Трампу за недостаточное вмешательство во внутренние дела России, и в случае захвата Белого дома они явно воспользуются разбалансировкой российской политической системы, которая обязательно произойдёт из-за готовящегося в 2024-м транзита власти, а также планов Путина по перераспределению полномочий внутри властной вертикали.

Всё так, но есть одна тонкость. Трамп ослабляет внешнеполитическое могущество США, но при этом делает саму Америку сильнее — богаче, прагматичнее, мощнее. Демократы после прихода к власти постараются нормализовать отношения с союзниками и снова вместе с ними сдерживать Россию, но при этом они окончательно разбалансируют ситуацию внутри США. И дело не только в чёрных и ультралевых погромщиках, которые с подачи демократических властей разносят США под лозунгом социальной справедливости. Дело в том, что эти идеи, усиленные социалистическими реформами (той же системы образования), вызовут колоссальный протест глубинной Америки, привыкшей к консервативным и традиционным ценностям — неприкосновенности жилища, свободе слова, имеющейся у добропорядочного американца, возможности пристрелить бандита, который влез в его дом или покусился на его здоровье. И этот кризис станет серьёзнейшим ударом не только по внешнеполитическому могуществу, но и по внутриполитической стабильности в Америке.