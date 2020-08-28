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"Спартак" уступил "Витязю" на Кубке мэра Москвы

Подопечные Олега Знарка дважды сравнивали счёт в ходе матча.

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Фото © Twitter / Spartak Moscow

На Кубке мэра Москвы по хоккею московский "Спартак" в овертайме проиграл подольскому "Витязю" — 2:3.

Хоккеисты "Витязя" открыли счёт в концовке первого периода — большинство реализовал нападающий Джастин Дэнфорт. Во втором периоде форвард москвичей Анатолий Никонцев восстановил равновесие в счёте. На старте третьей двадцатиминутки Дэнфорт вновь вывел богатырей вперёд, оформив дубль. Спартаковцы нашли в себе силы отыграться и во второй раз — точен был финский нападающий Йори Лехтеря — 2:2.

Игра перетекла в овертайм, а уже на первой минуте дополнительного времени защитник Игорь Головков принёс "Витязю" вторую победу на турнире — 3:2.

Во втором матче дня московское "Динамо" встретится с ЦСКА. Начало игры в 19:00 мск.

Кубок мэра Москвы. Предсезонный турнир

"Спартак" (Москва) — "Витязь" (Подольск) — 2:3 ОТ (0:1; 1:0; 1:1; 0:1)

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