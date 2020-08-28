Демократы vs республиканцы. С какими президентами США отношения у Кремля складывались лучше

Джон Кеннеди (20.01.1961 — 22.10.1963)

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Член Демократической партии США. Кеннеди был настроен против СССР. Его трёхлетнее президентство было ознаменовано Берлинским и Карибским кризисами, которые чуть не привели мир к катастрофе ядерной войны, операцией в заливе Свиней, в ходе которой американцы пытались свергнуть просоветского лидера Кубы Фиделя Кастро, а также он начал космическую гонку.

Джонсон Линдон (22.11.1963 — 20.01.1969)

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Член Демократической партии США. Продолжал политику Кеннеди. Активно противостоял СССР в Азии и Южной Америке. При нём началась вьетнамская война, в ходе которой советские военнослужащие прибывали во Вьетнам и негласно сражались с американскими пилотами.

Ричард Никсон (20.01.1969 — 09.08.1974)

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Член Республиканской партии США. Был сторонником мирного сосуществования с СССР. Проводил политику разрядки международной напряжённости, подписал договор "О сокращении стратегических вооружений — 1". Первым после Франклина Рузвельта посетил Советский Союз.

Джеральд Форд (9.08.1974 — 20.01.1977)

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Член Республиканской партии США. Продолжал политику разрядки, вывел войска из Вьетнама, таким образом завершив войну. Подписал Хельсинкские соглашения, страны, их подписавшие, обязались уведомлять о военных учениях своих "партнёров" на политической арене. Совершил визит в СССР.

Джимми Картер (20.01.1977 — 20.01.1981)

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Член Демократической партии США. Отношение к СССР: неоднозначное. Продолжал политику разрядки, подписал новый договор "О сокращении стратегических вооружений — 2". Критиковал СССР за ввод войск в Афганистан, бойкотировал Олимпийские игры 1980 года в Москве. К концу его правления политика разрядки сошла на нет.

Рональд Рейган (20.01.1981 — 20.01.1989)

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Член Республиканской партии США. Отношение к СССР: ввёл в оборот определение "Империя зла". Обострил холодную войну. Поддерживал исламских боевиков в Афганистане. Объявил программу "Звёздные войны", обещая отправить в космос оружие.

Джордж Буш — старший (20.01.1989 — 20.01.1993)

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Член Республиканской партии США. Отношение к СССР/России: поверженный враг. Во время своего президентства вёл многочисленные войны — в Ираке, Панаме, Персидском заливе. В 1991 году был с визитом у Михаила Горбачёва в СССР, а в 1992 году подписал с Ельциным документ об окончании холодной войны.

Билл Клинтон (20.01.1993 — 20.01.2001)

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Член Демократической партии США. К России относился как к не заслуживающей внимания территории. Окончательно закрепил распад СССР, поддержал победу Ельцина на выборах 1996 года, организовал первую цветную революцию на постсоветском пространстве в Югославии. Поддерживал чеченских сепаратистов. Расширил блок НАТО, впустив в него Венгрию, Испанию и Польшу.

Джордж Буш — младший (20.01.2001 — 20.01.2009)

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Член Республиканской партии США. Отношение к России: неоднозначное. Называл Владимира Путина своим другом, перестал поддерживать чеченских боевиков. Организовал несколько цветных революций на территории бывшего СССР. Принял в НАТО Болгарию, Латвию, Литву, Румынию, Словакию, Словению, Эстонию.

Барак Обама (20.01.2009 — 20.01.2017)

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Член Демократической партии США. Отношение к России: враждебное. Хотел начать с "перезагрузки" отношений, однако провести её не смог. При нём была организована "арабская весна", которая должна была смести светские режимы Ближнего Востока, что шло в разрез с интересами России. После начала кризиса на Украине 2014 года ввёл против России санкции, которые действуют до сих пор.

Дональд Трамп (20.01.2017 — настоящее время)

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Член Республиканской партии США. С Россией дружить хочет, но не может. Пришёл под обещания исправить отношения с Россией, завершить войны за пределами страны и начать заниматься внутренними проблемами. Однако всё президентство Трампа было омрачено "русскими скандалами" вплоть до того, что демократы обвиняли его в шпионаже в пользу Путина. В итоге политика действующего президента выстроена в том числе на том, чтобы показать, что он никак не заигрывает с Россией.

Джо Байден (20.01.2009 — 20.01.2017) — вице-президент

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