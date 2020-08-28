Google и Facebook мешают российскому Интернету

Компании открыто не подчиняются российскому законодательству. Почему это опасно и как решить проблему.

Американские интернет-площадки мешают развитию российских СМИ. Они маркируются меткой с целью вызвать недоверие пользователей, не попадают в рекомендации или даже блокируются.

Facebook передал часть функций по фактчекингу откровенно политизированным и русофобским компаниям. В Прибалтике русскоязычный сегмент соцсети регулирует русофобская Re:Baltica.

Twitter ведёт себя по-другому, но цель та же. Недавно российские новостные агентства соцсеть начала маркировать специальной меткой, свидетельствующей о принадлежности к государственным изданиям. Их получили ТАСС, РИА "Новости", Лайф и другие агентства.

Кроме того, аккаунты российских изданий блокируются за содержание якобы противоправной и опасной информации, противоречащей правилам ресурса. Так, 20 августа соцсеть внезапно перестала выдавать в поиске учётную запись RT.

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YouTube также усиливает дискриминационную политику в отношении российских СМИ. Согласно открытым данным, за последние годы сервис заблокировал около 200 русскоязычных каналов. Все процедуры блокировки проходили без предварительных предупреждений со стороны платформы. Так, 20 мая были удалены аккаунты информационных агентств News Front, Anna News и ТРК "Крым 24".

Во всех случаях есть одна проблема: площадки не называют причину блокировки учётных записей и говорят абстрактно. А владельцы аккаунтов не в силах выйти на связь с администрацией ресурса.

— Что физическим, что юридическим лицам сложно объяснить позицию и как-либо оспорить блокировку. Нет двустороннего движения, нет возможности прояснить ситуацию по причинам блокировки, по критериям блокировки. Эта проблема характерна для нас и других стран, где держатели контрольного пакета имеют определённые политические интересы, — говорит член ОП РФ Артём Кирьянов.

Почему это опасно?

Действия ИТ-гигантов — это политическая цензура по всем параметрам. Они нарушают свободу выражения мнений и принцип равного доступа к информации. Они монополисты и пользуются положением, грубо нарушая законодательства ряда государств.

— Если оставлять без внимания антироссийские информационные компании, они будут крепнуть. ИТ-корпорации игнорируют жалобы пользователей. Дальше это будет расширяться, — говорит первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества Александр Малькевич.

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Иными словами, так ИТ-гиганты могут повлиять на политическую ситуацию в любой стране. Поэтому важно, чтобы они подчинялись местному законодательству.

Как решить проблему?

— В этой связи остро встаёт вопрос суверенного Интернета. С развитием цифровых технологий онлайн практически уравнивается с реальной жизнью. Если мы принимаем законы, регулирующие Интернет, то таким образом должна строиться вся палитра отношений, — говорит член ОП РФ Артём Кирьянов.

К платформам должны применяться одинаковые законы по регулированию контента. У каждой страны свои нормы, транснациональные корпорации под всех не подстроятся, поэтому они должны быть гибкими.

— ИТ-корпорации должны признавать национальное законодательство. Должны соответствовать требованиям, причём не только в информационной сфере, но также в налоговой и гражданско-правовой. Ориентир — банковская сфера. Филиалы иностранных банков подчиняются местному законодательству и исполняют требования регулятора. Такая же система должна появиться в Интернете, — продолжает Артём Кирьянов.

На кого ориентироваться?

Другие страны тоже осознают проблему. В ряде из них решения более эффективные, чем в России. В странах Западной Европы ИТ-корпорации могут получить многомиллиардные штрафы, потому что с них взимают процент от оборота.

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Член ОП РФ Артём Кирьянов также считает грамотным ориентироваться на Турцию. Там законодательство как раз решает нашу проблему, когда международный ресурс не хочет открывать местный филиал.

— Турецкое законодательство вводит ограничения для компаний, не работающих в соответствии с законодательством Турции. Важно не только сформировать законодательную базу, но и сделать так, чтобы законы исполняли. Один из вариантов — возможность защищать российские интересы за рубежом, — говорит эксперт.

Ряд стран ввели законы по регулированию ИТ-корпораций. Так, можно взять лучшее из нескольких, а не ориентироваться на один. Успешнее всего они реализованы в трёх странах.

— Есть три страны. Это Германия. С 1 января 2018 года там действует закон об улучшении возможностей и прав пользователей в социальных сетях. Со штрафами до 50 миллионов евро для социальных сетей, если они не удаляют экстремистский, ненавистнический контент и контент, способный нарушить демократию в стране. Похожий закон есть во Франции. Теперь появился закон в Турции. Если в ней пользуются больше одного миллиона пользователей, они должны открывать филиал в стране и работать в местном правовом поле, — говорит Александр Малькевич.