Провайдер выдал роутер, который тормозит? Рассказываем, почему с ним всё плохо, и подбираем замену

Устройства совершенствуются, хотя мы этого не замечаем. Роутеры не исключение, пусть это и не самое заметное из ваших устройств. В 2020 году они получили новый стандарт связи. Разобрались, что это такое и нужно ли оно вам.

Почему нельзя пользоваться роутерами от провайдеров?

При проведении интернета провайдер выдаёт вам роутер. Этот факт сильно мешает продаже этих устройств. Мы не обращаем на них внимания. Стоит и стоит, интернет есть — и хорошо.

Естественно, провайдеры пользуются вашими неосведомлённостью и безразличием. Как только вы захотите сменить оператора или отрегулировать настройки, начнутся проблемы.

Эти устройства — от других компаний, просто продающиеся под другим логотипом. Например, роутер "Дом.ру" "Дом.ру Wi-Fi D3" — это урезанная версия TP-Link Archer C5, и стоит он на 1500 рублей дешевле, чем оригинальный. Это не просто так.

Брендированный роутер работает исключительно с тем провайдером, у которого вы его приобрели. Если вы захотите его поменять, придётся покупать новый роутер. Двойная трата, невыгодно.

Кроме того, в таком роутере урезана прошивка и ограничен набор настроек. Вы не отрегулируете уровень сигнала Wi-Fi, не выберете для него свободный канал, не подстроите скорость ADSL и прочее. Это позволяет значительно улучшить качество и скорость сигнала, но, по мнению провайдеров, людям это не нужно.

Другая проблемная модель — роутер МГТС RV6688BCM.MTS. Он нестабилен. Пользователи жалуются на постоянные сбои и проседания скорости интернета.

Как и у любого бюджетного аппарата, проблемы появляются не сразу. Пользователь Аноним пишет на "Отзовике", что спустя неделю он начал выдавать 13 Мбит/с, тариф — 150 Мбит/с, и первое время показатель был близок к заявленному. Другой юзер заметил, что роутер перегревается. Это неудивительно. Устройство стоит 1200 рублей. Естественно, за такие деньги туда поставят самые доступные комплектующие.

В общем, имеет смысл купить роутер самостоятельно, а от провайдера попросить лишь подключить интернет. В 2020 году начали выходить устройства с Wi-Fi 6. Что это?

Что такое Wi-Fi 6?

Wi-Fi 6, или 802.11ax — новейшая версия сети для беспроводной передачи данных. Она работает по тому же принципу, что и предыдущий стандарт, передаёт сигналы от роутера к подключённым устройствам лучше.

Wi-Fi 6 ориентирован на "интернет вещей". А именно — одновременное обслуживание нескольких устройств. По идее, к одной сети подключён сразу десяток девайсов — и от этого скорость передачи данных не падает.

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Кроме того, это позволит воспроизводить видео в формате 4К на двух и более устройствах, и маршрутизатор выдержит нагрузку. Скорость передачи данных у роутеров с Wi-Fi 6 втрое выше, чем у аппаратов с Wi-Fi 5.

Летом 2020 года начали выходить роутеры с поддержкой Wi-Fi 6. Лайф получил два, протестировал и выяснил, станет ли пользование Интернетом лучше после перехода на них. У нас на тесте Honor Router 3 и TP-Link Archer AX50.

Дизайн: один минималистичный, второй обычный

Honor Router 3 стильный и минималистичный. С передней стороны корпус плоский, без текстур. Единственная декорация — надпись Honor. На одной из антенн указан поддерживаемый стандарт Wi-Fi 6 Plus. В общем, даже роутер может быть элементом интерьера. Его можно не прятать на шкаф, а поставить высоко, но так, чтобы он был виден.

Honor Router 3. Фото © LIFE / Денис Марков

С задней стороны расположены разъёмы. Порт питания и WAN для подключения сети располагаются рядом. Отдельно стоят ещё три, для соединения роутеров между собой или проводного подключения к компьютеру.

Индикатор один. Когда роутер подключается к сети, он горит зелёным цветом, когда нет — красным. С одной стороны, просто и минималистично. С другой — вам будет трудно разобраться в причинах проблем, если они возникнут. С несколькими индикаторами это сделать проще. Например, если проблема с проводом, а соединение при этом есть, индикатор LOS горит красным. И так далее.

TP-Link Archer AX50 внешне похож на то, что мы представляем, когда говорим "роутер". На корпус добавлен орнамент в виде креста. Крест глянцевый, остальная часть корпуса матовая. Первое — спорное решение. С одной стороны, этот элемент дизайна отражает свет и выделяется, а также указывает на линейку, с другой — на ней отлично видны пыль и отпечатки пальцев.

TP-Link Archer AX50. Фото © LIFE / Денис Марков

Корпус миниатюрный. Габариты — 260,2 × 135 × 38,6 мм. Индикаторов шесть. По ним вы отследите состояние сети и причину отсутствия соединения, если это произойдёт.

Подключение к Интернету. Это просто, вы справитесь сами

Подключение к Интернету кажется нам долгим и мучительным процессом. Казалось бы, для этого нужно вызывать мастера и ориентироваться в куче проводов. На деле это не так. Мастер нужен только при первом подключении, дальше вы разберётесь сами.

Настройка обоих роутеров требует трёх шагов: 1) подключаете два провода (питание и сеть); 2) находите свою сеть в списке доступных; 3) вводите данные, придумываете пароль и входите. Готово, можете пользоваться.

Разъёмы в TP-Link Archer AX50. Фото © LIFE / Денис Марков

Единственное, в первом случае важно не перепутать порты. Ethernet-кабель втыкается строго в WAN-порт, остальные предназначены для проводного соединения с другими устройствами.

Информацию для входа в сеть вводите в браузере — вам откроется окно или вкладка при подключении к сети. Все данные указаны на тыльной стороне корпуса, что у Honor Router 3, что у Archer AX50.

Скорость интернета увеличилась втрое. Но вы этим не воспользуетесь (пока)

Фишка Honor Router 3 — WiFi 6 Plus. С ним роутер может передавать данные со скоростью до 574 Мбит/с на частоте 2,4 Гц и до 2402 Мбит/с в диапазоне 5 Гц.

Для подключения к Wi-Fi 6 устройство должно быть оборудовано модулем 802.11AX. А таких на рынке минимум. Он есть у iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. В общем, у устройств среднего класса или флагманов.

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Приятный сюрприз ждёт владельцев смартфонов Honor. Полоса пропускания 160 МГц позволяет увеличивать скорость интернета на 60% на фоне других смартфонов. Причём это работает и со смартфонами, не поддерживающими шестое поколение Wi-Fi.

В TP-Link Archer AX50 заявлены те же параметры с Wi-Fi 6 — до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 2402 Мбит/с на 5 ГГц. Приоритетного бренда устройств у этого роутера нет, скорость интернета будет одинаковой для всех.

К сожалению, вышеперечисленными преимуществами вы не воспользуетесь. Во-первых, скорость интернета не используется на максимум постоянно ни одним устройством. Во-вторых, для её увеличения нужно поменять тариф у провайдера. Если вы этого не сделаете, то не заметите разницы после перехода на новый роутер.

Фишки: управляйте сетью через приложение

У Honor Router 3 следующие особенности:

1. Сверхбыстрая скорость передачи данных на несколько устройств с технологией OFDMA-модуляции.

2. Новый режим шифрования данных WPA3.

Honor Router 3 и TP-Link Archer AX50. Фото © LIFE / Денис Марков

3. Управление подключёнными устройствами через приложение Ai Life, оно доступно на всех платформах. Например, там можно настроить родительский контроль. А именно доступ к конкретным ресурсам и время нахождения в Сети. Ваш ребёнок не сможет обойти ограничения, потому что они заданы не на устройстве, а в роутере.

TP-Link Archer AX50 предлагает почти все те же фишки, что и Honor Router 3. Вот основные:

1. Скорость интернета не падает при подключении большого количества устройств, спасибо технологии OFDMA.

2. Wi-Fi будет стабильным по всему дому за счёт технологии Beamforming.

3. Задержка звука и картинки снижается до 75% для более быстрого отклика в онлайн-играх и видеозвонков.

Honor Router 3 против TP-Link Archer AX50: что выбрать?

У Honor Router 3 одно преимущество — экосистема. Если вы пользуетесь смартфоном и ноутбуком этого же бренда, он определённо подойдёт вам больше. Их проще соединить, ими проще управлять.

Если же у вас устройства другого производителя — какой роутер выбирать, нет разницы. Главное — иметь девайсы с поддержкой Wi-Fi 6 и тариф с высокой скоростью интернета. Тогда вы сможете использовать плюсы нового стандарта сети.

Цена у них почти одинаковая. TP-Link Archer AX50 стоит 3490 рублей, Honor Router 3 — 3990 рублей. Поэтому выбор между одним и другим — дело вкуса.

Нужно ли менять уже имеющийся роутер?

Пока вы не сможете использовать технический потенциал предложенных маршрутизаторов. Тем не менее роутер с Wi-Fi 6 — оптимальная покупка на перспективу.

Технологии совершенствуются быстро, устройства мы меняем часто. Допустим, через год-два вы обновите смартфон. Скорее всего, он поддержит Wi-Fi 6. Ваш маршрутизатор тоже.

Если у вас уже есть хороший роутер, менять его прямо сейчас нет необходимости. Покупать вышеперечисленные устройства рекомендуем, если вам понадобится второй роутер, если у вас большой дом или квартира и от одного сеть ловится хорошо не везде. Тогда имеет смысл расставить их в разных местах и не знать проблем с подключением.