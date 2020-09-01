Сотовая микроволновка или просто антенна. Эксперты — о сетях 5G в России

Пока провайдеры тестируют новые вышки, учёные изобретают средства защиты от высокочастотного излучения.

Недавно екатеринбургские и челябинские учёные придумали, изготовили и успешно проверили необычный материал. Это полиуретан с добавлением крошечных кристаллов природного минерала корунда — оксида алюминия. Кстати, рубины и сапфиры — тоже разновидности корунда. Это, конечно, не значит, что новый композит инкрустирован рубинами и сапфирами. Речь идёт о самом обыкновенном и совершенно недрагоценном сером камне. Он очень пригодился своей твёрдостью — благодаря ему изобретённый материал получился исключительно прочным. Например, если из него сделать чехол для смартфона, то он будет служить прекрасным антиударным покрытием.

Только вот сеть, кажется, ловиться не будет. Дело в том, что основной смысл изобретения — подавление электромагнитного излучения. Испытания показали, что материал мужественно выдерживает большую часть льющегося на него вредоносного потока. Проходя сквозь него, электромагнитное поле становится примерно в десять раз слабее. Этому полезному свойству можно найти множество применений, уверены разработчики.

По сути, это материал, под действием которого электромагнитные волны затухают. Грубо говоря, если мы стены этим материалом выложим, то внутри этого помещения напряжённость поля будет намного меньше, то есть электромагнитные волны будут иметь значительно меньшую амплитуду Николай Князев Заведующий лабораторией электромагнитной совместимости Уральского федерального университета

Как пояснили в Уральском федеральном университете, материал доказал свою эффективность при излучении в диапазоне от 1 до 12 гигагерц. Впрочем, Николай Князев, который вместе с коллегами проводил испытания, рассчитывает и на куда большие возможности композита. По его мнению, он наверняка работает и при более высоких частотах, просто это ещё не проверяли.

А это означает, что композит не пропускает и 5G-излучение, которое, как известно, "вещает" на частотах вплоть до сотни гигагерц. Учёные подтвердили: в помещении с подобной отделкой со связью нового поколения дела будут неважными. Возникает вопрос: это хорошо или плохо?

Надо ли защищаться от 5G

Заведующий лабораторией электромагнитной совместимости Уральского университета полагает, что на самом деле опасения по поводу новейшей суперскоростной связи сильно преувеличены.

Те же автомобильные радары, которые используются для контроля скорости, работают на таких же частотах — 24–27 гигагерц Николай Князев Заведующий лабораторией электромагнитной совместимости Уральского федерального университета

И всё же безвредность 5G пока ещё научно не доказана, а технологию благополучно тестируют в разных городах. 5G давно работает в Москве на Тверской улице, ВДНХ и на стадионе "Лужники", пилотные зоны есть в Санкт-Петербурге, Казани.

Как пояснили в Минкомсвязи, первым делом в стране планируется освоить диапазон 4,8–4,990 гигагерц, далее займутся частотой 4,4, диапазонами 2,3–2,4 и 2,5–2,7. У самих операторов связи любимый диапазон — 3,4–3,8 гигагерц, они называют его золотым. Как пояснили в НИИ радио, всё дело в том, что именно на эти частоты в основном настроено зарубежное 5G-оборудование. Проблема в том, что эти частоты принадлежат российским военным.

Во времена противостояния Советского Союза и НАТО они в пику друг другу в разных диапазонах частот создавали военные средства. После того как основная часть электроники стала создаваться на Западе, они стали создавать это в тех частотах, где им удобно, где у них нет военных. И у нас каждое поколение, допустим подвижной радиотелефонной связи, стало испытывать проблемы Олег Иванов Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Всё выше и выше

Недавно тестовая зона появилась и в Томске — там установили оборудование, работающее на частоте 27 гигагерц. Как раз сейчас в России идут исследования влияния на здоровье людей излучения в диапазоне 24–29 гигагерц, рассказал замглавы Минкомсвязи Олег Иванов. Результатов пока нет. Но уверенность в безопасности технологии в ведомстве уже есть.

5G точно не опаснее других технологий связи. Диапазоны частот, которые используются, более-менее близки друг другу, мощности порой меньше, чем в предыдущих поколениях Олег Иванов Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Замглавы Минкомсвязи отметил, что диапазон частот 5G близок к диапазону частот микроволновых печей, у некоторых это вызывает беспокойство.

Все средства связи, начиная со второго поколения, работают в близких к этому диапазону частот. Если мы включим штук 20–30 мобильных телефонов и засунем их под металлический шлем, да, наверное, это какое-то влияние начнёт оказывать. Но микроволновка — это замкнутая среда, где стоит мощный киловаттный магнетрон. Нельзя эти вещи даже близко ставить Олег Иванов Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Высокочастотные волны — короткие, значит, для улавливания сигнала вышки должны стоять намного ближе. Это плохо?

Многие не понимают простых вещей: уровень излучения мобильного телефона зависит от расстояния до базовой станции. Чем дальше базовая станция находится от мобильного телефона, тем сильнее излучение вашего телефона. А телефон, в отличие от базовой станции, находится около вашей головы Олег Иванов Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Согласно действующим правилам СанПиН, мощность любого электромагнитного излучения не должна превышать 10 микроватт на квадратный сантиметр. В РИА "Новости" в 2019 году провели эксперимент и выяснили, что работавшие на тот момент вышки сотовой связи излучали лишь 0,2–0,4 микроватта на квадратный сантиметр. Из любопытства сравнили, сколько излучает обыкновенный фен для волос, который, что характерно, принято держать рядом с головой. И оказалось, что такая замечательная вещь даёт 23 микроватта на квадратный сантиметр. Мы тоже попытались сравнить излучение базовых станций и включённых бытовых приборов.

Вот что поведали Лайфу в МТС, где первыми в стране получили лицензию на оказание услуг связи в формате 5G.

Плотность потока ЭМИ (электромагнитного излучения) от базовых станций 5G, как и базовых станций других стандартов 2G / 3G / LTE, соответствует нормам действующего СанПин и не превышает 10 мкВт/см2. В полученных заключениях экспертизы ЭМС (выдаёт ГРЧЦ) мощность работы базовых станций 5G меньше мощности работы БС предыдущих стандартов Алексей Меркутов Представитель МТС