Зеркало здоровья. Как по языку определить состояние печени и других органов

Многие болезни проявляются уже на начальной стадии именно в ротовой полости. По изменениям на языке, который отображает состояние почти всех внутренних органов, часто выявляют заболевания печени, желудочно-кишечного тракта и даже психики. Зачастую именно на слизистой рта быстрее всего возникают заметные признаки патологий. Лайф уточнил у медиков, какие изменения должны насторожить и помочь определиться, к какому специалисту лучше пойти уже сейчас.

Сигнал слабоумия во рту

Американские учёные опубликовали новое исследование о влиянии состояния зубов и дёсен на проблемы с головой в старости. Некрепкие зубы и нездоровые дёсны — явный сигнал грядущей мозговой деменции и слабоумия, полагают исследователи.

— Мы изучали состояние зубов у людей в течение 20-летнего периода и обнаружили, что люди с самым тяжёлым заболеванием дёсен в начале нашего исследования имели примерно вдвое больший риск лёгкого когнитивного нарушения или деменции к концу, — говорится в сообщении.

По словам автора исследования Райана Т. Деммера из Школы общественного здравоохранения Университета Миннесоты в Миннеаполисе, "хорошая новость в том, что люди с минимальной потерей зубов и лёгкими заболеваниями дёсен оказались не более склонны к развитию проблем мышления или слабоумия, чем люди вообще без проблем с зубами".

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Иными словами, здоровые и почти здоровые зубы и дёсны — хоть какая-то гарантия здравомыслия в старости. Впрочем, нездоровый рот тоже необязательно приведёт к слабоумию, отмечают в исследовании.

— Наше исследование не доказывает, что нездоровый рот вызывает слабоумие, а только показывает связь. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы продемонстрировать связь между бактериями во рту и деменцией, — пишет Райан Деммер.

Российские специалисты также отмечают, что признаками заболеваний или повреждений головного мозга могут быть: покрасневшие участки на сухом языке или малоподвижный, еле шевелящийся язык, ощущение онемения.

Налёт и язвы на языке

Грязно-серый налёт на языке — явный знак того, что стоит обратить внимание на проблемы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), объясняет врач-отоларинголог Дмитрий Суббота. По его словам, ЛОР-заболевания, то есть уха, горла и носа, в основном не отображаются на языке.

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— Язык — это прежде всего "зеркало" патологий желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, колит. Налёт часто говорит о проблемах с желудком, а язвочки могут сигнализировать о начале болезни в кишечнике, — отмечает врач.

Отоларинголог также не исключает возможности налёта на языке из-за хронических заболеваний слизистой или горла: стоматита или тонзиллита, фарингита.

По словам медика, язвы на языке (а иногда на нёбе и внутренних поверхностях щёк) могут быть признаком изменения водно-солевого баланса, обезвоживания, а также предвестниками опасной болезни Крона , которая поражает все отделы ЖКТ: от ротовой полости до прямой кишки.

— Язвочки и налёт на языке — это уже повод обратиться к специалистам. С этого начинаются многие тяжёлые заболевания, например пузырчатка, когда язвами покрывается не только язык, но и кожа, части тела. Это серьёзное системное заболевание, которое доводит и до летального исхода, — рассказывает Дмитрий Суббота.

Если налёт белый и густой, расположен преимущественно посередине языка — ищите проблему в толстом кишечнике. Это может быть как колит, так и дисбактериоз и даже паразиты в кишечнике.

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Значительный налёт часто свидетельствует о болезненной печени.

Задние отделы и корень языка также показывают проблемы в толстом кишечнике и почках.

Заметные изменения на боковых частях языка демонстрируют состояние дыхательной системы.

Пятна на языке, географический и "кардинальский" язык

Географическим языком врачи называют воспаление языка (глоссит), при котором на нём формируются пятна, разводы и очертания, напоминающие карту мира, как будто материки и океаны. Но географический язык — это не болезнь, а скорее состояние, синдром или симптом, указывающий на всевозможные проблемы (гастроэнтерологические, неврологические, иммунные или эндокринные), вызывающие эти воспаления.

Патология встречается редко, примерно у 2% людей, может сопровождаться жжением и покалываниями.

Научное название географического языка — десквамативный глоссит, "десквамо" в переводе с латинского — "удаление чешуи". Название связано с тем, что на воспалённых участках языка отслаивается эпителий, обнажая ярко-красную поверхность языка, а по краям этих пятен формируется слой из отшелушившегося эпителия.

Один из весомых факторов, влияющих на развитие географического языка, — курение!

Различные исследования подтверждают, что десквамативный глоссит значительно чаще встречается среди курильщиков с более чем шестилетним стажем, чем у тех, кто вообще не курит или начал только недавно.

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"Кардинальский язык" возникает при гиповитаминозе никотиновой кислоты и витамина В. Сначала на языке появляются трещины, потом он покрывается налётом коричневого цвета, который сложно отделяется, на поздних стадиях формируется сначала алый — "кардинальский язык" , а позже — "лакированный".

Цвет и отёчность, сухость и трещины

Красный или алый цвет языка характеризует патологии кровеносной системы или острые стадии болезней дыхательных путей, а также воспалительные процессы в организме.

Синюшный язык (иногда даже выпуклый) — опасный сигнал о затруднении дыхания, проблемах с лёгкими, кислородном голодании. Если оттенок больше синий, а не фиолетовый — это может быть признаком гнойных процессов в организме или разрыва гнойника.

Налёт чёрного цвета на языке оповещает о тяжёлых нарушениях в пищеварительной системе, сбоях в работе желчного пузыря и поджелудочной железы, а также о серьёзных изменениях PH-крови и увеличении её кислотности.

Жёлтый и коричневый цвет языка, по словам врачей, — частый признак заболеваний печени, особенно в сочетании с ощущением сухости и жжения.

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О печёночной недостаточности может говорить и слишком утолщённый язык. Впрочем, как и о снижении функции щитовидной железы.

Отёчность и прикусы на языке, который будто не помещается во рту и упирается в зубы, указывают как на неполадки в ЖКТ, так и на дефицит энергии селезёнки. В китайской медицине нередко упоминается о селезёнке как о контролёре жидкости в теле. Нарушение этого контроля проявляется сильной отёчностью в организме в целом. У женщин дисфункцию селезёнки также можно опознать по болезненной менструации со сгустками крови.

Слишком тонкий язык может предвещать заболевания крови и нарушения метаболизма или сигнализировать об истощении организма (при диетах или онкозаболеваниях): нехватке питательных веществ, витаминов и минералов.

При искривлении срединной бороздки на языке часто диагностируют болезни позвоночника. Углубление бороздки внутрь языка указывает на искривления и защемление позвонков.

Вытянутый и удлинённый язык демонстрирует проблемы в сердечно-сосудистой системе.

Дрожащий язык помогает выявить болезни ЦНС, неврозы, психозы, а также защемления нервов.