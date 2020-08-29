Четырнадцатилетние старые девы, брачная ночь с ножом и запах женщины. Сексуальные традиции папуасов

Древние обитатели Новой Гвинеи и некоторых островов Меланезии и Индонезии славились особым отношением к слиянию мужского и женского начала. Они практиковали жёсткие и, с точки зрения европейца, грязные ритуалы. Но всё это можно объяснить тем, что секс для папуаса никогда не был просто сексом.

Семена в житницу семейного счастья

Папуасское племя маринд-аним практиковало особый обряд вхождения девушки в род мужа. Считалось, что фертильность невесты зависит от того, насколько она будет наполнена мужским семенем во время свадьбы. Поэтому старшие женщины из племени отводили её в священное место, где она занималась любовью со всеми мужчинами из рода жениха — от мала до велика. Существовал дневной лимит: если представителей сильного пола в роду было больше десяти, одиннадцатый мог ублажить невесту только на следующий день. Муж мог насладиться таинством брачной ночи после того, как его суженая прошла обряд. Данный ритуал также проходили женщины после родов, дабы таким образом обозначить своё возвращение к активной сексуальной жизни.

Дефлорация с помощью ножа

В Папуа — Новой Гвинее лишение девственности считалось процедурой важной и настолько ответственной, что её мог провести только верховный жрец. Однако не привычным нам способом, а при помощи специального деревянного ножа. Понятно, что процесс был очень болезненным для девушек, но никто не мог его избежать. Отступление от традиции каралось всенародным порицанием. Бунтарке могли сделать внушение и простить её на первый раз, но рецидив был чреват изгнанием из племени. В то время и в тех условиях это было равнозначно смерти.

Возраст согласия по-папуасски

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Даже видавшие виды наши современники придут в ужас, узнав, с какого возраста жители Папуа — Новой Гвинеи имели право заниматься сексом. Девочки, по мнению старейшин, могли это делать уже в восемь лет, а мальчики — с двенадцати. В племени не было никаких "взрослых тайн" и родительских стыдливых рассказов про пестик и тычинку, про аиста и капусту. Женщина, разгуливающая топлес по окрестности, была таким же привычным для аборигенов явлением, как в наше время человек, уткнувшийся в свой смартфон. Возраст 12 лет для девочки считался критичным, ведь уже в 14, если бедняжка не находила себе пару, она объявлялась старой девой. Это неудивительно, ведь сорокалетний человек считался глубоким стариком.

Трапеза — дело интимное

Серьёзно, по поводу секса особых табу не было. Но было занятие, по поводу которого папуасы испытывали священный трепет, а также предвкушение и истому. Мужчине и женщине запрещалось принимать пищу вместе, пока они не станут мужем и женой. Тогда пожалуйста. И вообще, женщины жили отдельно от мужчин. Свободный секс не порицался, но им предписывалось заниматься в специальных домиках — "букуматулах". Но не дай бог попробовать там совместно преломить папайю или разделить печёную рыбу, вымоченную в кокосовом соке!

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Милая, позволь мне обглодать твои ресницы

Жители Тробрианских островов тоже рано начинают половую жизнь, тема секса не является чем-то запретным и эксклюзивным. Для молодых, не состоящих в браке, также строят "букуматулы", чтобы там можно было уединиться. Добрачные связи приветствуются, но и здесь запрещены совместные трапезы, если отношения не узаконены. Местные жители очень возбуждаются не только от поцелуев, но и от поедания ресниц — это считается важнейшей прелюдией к сексу, без которой нет смысла и начинать его.

Любовь к телу жены и запаху любовницы

Как и все представители традиционного общества, папуасы были очень близки к природе. Одним из качеств аборигена было умение различать запахи настолько хорошо, что Жану-Батисту Греную из "Парфюмера" Зюскинда остаётся только завидовать. В интимной жизни запах играл особое значение. Иногда случалось так, что в период вольной, добрачной жизни юноша запоминал запах одной из девушек настолько, что не мог без него возбудиться. Если он женился на другой, ему позволялось в качестве аперитива к сексу с женой сбегать к экс-любовнице и насладиться её ароматом. Для добросовестно исполненного супружеского долга все средства хороши!

"Тимороди" круче, чем гоу-гоу

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Об этом танце подробно писал Джеймс Кук. "Тимороди" могли танцевать только незамужние женщины племени. В особые вечера организовывалась танцплощадка, иллюминированная свечами, сделанными из ядер орехов и насаженными на деревянный штырь. Барабанщики рассаживались по своим местам, взяв в руки барабаны, обтянутые кожей акулы. Рядом располагались флейтисты и вокалисты. Они играли очень ритмичную музыку, под которую танцевальный коллектив из восьми-десяти девушек танцевал очень развратный — даже по нынешним меркам — танец, в котором особую роль играли ягодицы.

Немедленно надень фаллокрипт!

Конечно же, папуасы не носили трусов, но у них были котеки (или фаллокрипты). Это специальные жёсткие чехлы, в которые сильный пол упаковывал своё мужское достоинство. Помимо того что фаллокрипт подчёркивал мужское начало и делал на нём особый акцент, фаллокрипты также защищали уязвимые места во время боя, тяжёлой работы или когда приходилось продираться через особо острые растения. Мальчикам предписывалось носить фаллокрипты с четырёхлетнего возраста и снимать их только во время мочеиспускания или секса. Фаллокрипты делались из специально выращенных тыкв, которые украшали бисером, ракушками, перьями птиц и т.д.