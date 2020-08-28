Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

ЦСКА дожал "Динамо" в Кубке мэра Москвы

Дубль и реализованный буллит Слепышева принёс армейцам первую победу в турнире.

31
Post cover

Фото © Twitter / ХК ЦСКА (Москва)

Московский ЦСКА в хоккейном предсезонном турнире Кубка мэра Москвы по буллитам со счётом 4:3 переиграл московское "Динамо".

Дважды в составе армейской команды отличился нападающий Антон Слепышев. Также на счету форварда реализованный послематчевый бросок.

Автором третьей шайбы в ворота динамовцев стал нападающий Андрей Локтионов. Победный буллит исполнил новобранец армейцев Николай Голдобин.

У динамовцев отличились Даниил Тарасов, Юусо Хиетанен и Теэму Пулккинен.

Для ЦСКА это первая победа в турнире. Ранее подопечные Игоря Никитина уступили "Витязю" (2:3). Динамовцы до армейцев проиграли "Спартаку" (1:4).

Кубок мэра Москвы по хоккею завершится 29 августа матчами "Динамо" — "Витязь" и ЦСКА — "Спартак".

Кубок мэра Москвы. Предсезонный турнир

"Динамо" (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:4 Б (3:1; 0:2; 0:0; 1:2)

Выбор редакции

Loading...