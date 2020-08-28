ЦСКА дожал "Динамо" в Кубке мэра Москвы

Московский ЦСКА в хоккейном предсезонном турнире Кубка мэра Москвы по буллитам со счётом 4:3 переиграл московское "Динамо".
Дважды в составе армейской команды отличился нападающий Антон Слепышев. Также на счету форварда реализованный послематчевый бросок.
1` Антон Слепышев решил долго не ждать и в первой же атаке положил в «девять»! Голевая передача у Шарыченкова 😎 pic.twitter.com/SQ6gSFwhLU— ХК ЦСКА Москва (@hccska) August 28, 2020
Автором третьей шайбы в ворота динамовцев стал нападающий Андрей Локтионов. Победный буллит исполнил новобранец армейцев Николай Голдобин.
Победный буллит от Голди 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/i8VjYrYpsv— ХК ЦСКА Москва (@hccska) August 28, 2020
У динамовцев отличились Даниил Тарасов, Юусо Хиетанен и Теэму Пулккинен.
Для ЦСКА это первая победа в турнире. Ранее подопечные Игоря Никитина уступили "Витязю" (2:3). Динамовцы до армейцев проиграли "Спартаку" (1:4).
Кубок мэра Москвы по хоккею завершится 29 августа матчами "Динамо" — "Витязь" и ЦСКА — "Спартак".
Кубок мэра Москвы. Предсезонный турнир
"Динамо" (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:4 Б (3:1; 0:2; 0:0; 1:2)