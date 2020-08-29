Ноунейм в ММА стал чемпионом Fight Nights. Армен Петросян — запомните это имя!

Ещё три года назад конкуренция в промоушене Камила Гаджиева вызывала восторг и восхищение. К примеру, из UFC в Россию решили вернуться довольно перспективные на тот момент бойцы Альберт Туменов и Никита Крылов. Но если Эйнштейн из Кабардино-Балкарии в итоге принял предложение Чеченской лиги АСВ (ныне АСА), то зрелищному Шахтёру больше по душе оказалось сотрудничество с FNG. Дебютировав в Fight Nights Global летом 2017 года с молниеносной победы над Степаном Бекавачем, Никита провёл в России ещё два поединка, нокаутировав популярных в мире бойцов Эммануэля Ньютона и Фабио Мальдонадо. Крылов ожидаемо стал чемпионом FNG в полутяжёлом весе и вот-вот должен был отстоять свой титул в поединках с набиравшими ход молодыми отечественными проспектами (Курбан Омаров, Шамиль Ахмедов), но уголовное дело в отношении владельца лиги Зиявудина Магомедова не позволило этим планам сбыться. Организацию покинули все топовые и перспективные спортсмены, вынудив FNG кардинально изменить свой вектор развития…

Спустя три года с момента ареста владельца "Суммы групп" в поединке за пояс чемпиона Fight Nights Global в весовой категории до 93 кг зрители увидели неизвестного армянского бойца с рекордом 2-0-0, заработанным в локальном магнитогорском промоушене WCSA Combat Ring…

28-летний Армен Петросян, конечно же, не случайный человек в клетке. Боец с громким прозвищем Супермен всю свою сознательную карьеру провёл на рингах тайского бокса. Воспитанник красноярской школы муай-тай добился прекрасных высот в этой суровой и популярной разновидности боевых искусств, став в 2015 году чемпионом мира в Бангкоке.

Выиграв в 2017 Кубок России, Армен принял решение изменить свою спортивную жизнь, переквалифицировавшись в бойца ММА. В совершенстве владея ударной техникой, Супермен практически не был знаком с борьбой, грепплингом. У Петросяна не было другого выбора, как отправиться в Мекку вольной борьбы и грепплинга — Дагестан.

Присоединившись к кэмпу Расула Магомедалиева, Армен начал прокачивать свой борцовский скилл в компании экс-чемпиона FNG Абусупьяна Алиханова, Аюба Гимбатова, Муслима Магомедова и даже Владимира Минеева. Результат оказался налицо… Несмотря на свою перспективность, Супермену действительно рано было только в третьем профессиональном поединке по правилам ММА выходить на титульное сражение одной из ведущих российских организаций. Но это был шанс. Возможно, шанс всей жизни…

Соперником Петросяна стал небитый дагестанский боец Артур Алискеров, прекрасно знакомый с тем самым Расулом Магомедалиевым. Каспийчанин провёл в клетке 7 поединков, где самым серьёзным достижением можно назвать победу раздельным решением над Дмитрием Минаковым — младшим братом Виталия Минакова…

Было ясно, что ключ к победе над Арменом Алискеров будет искать в тейкдаунах и контроле в партере. Первый раунд таким для дагестанца и получился. Артур довольно быстро перевёл заслуженного мастера спорта по тайскому боксу на канвас, контролировал позицию и в одном из эпизодов даже вышел на удушающий приём, разбивая параллельно защиту армянина ударами колен. Но после одного из ударов рефери встречи Армен Ананян увидел попадание в пах. Поединок был остановлен, Супермену было дано время прийти в себя. Но было ли на самом деле попадание в пах? На повторе этого не видно… Бой был возобновлён, но Алискеров был лишён козырной позиции…

Во втором раунде дагестанцу удалось ещё раз перевести соперника в партер, но удержать — нет. В стойке же у Артура не было шансов... Армен полностью перебивал и разбирал по частям визави, гипнотизируя хлёсткими лоу-киками. Попытка изменить ход боя и затащить тайбоксёра на канвас оказалась для Алискерова роковой. Петросян мастерски заблокировал заметную издалека попытку тейкдауна, предложив контраргумент в виде жёсткого хука справа. Артур упал как подкошенный, пропустив на спине ещё два вовсе не обязательных попадания по лицу.